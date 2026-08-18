La frase de San Felipe Neri sobre la alegría: «Un corazón alegre conquista más fácilmente la perfección que uno triste»
Felipe Neri nació el 21 de julio de 1515 en Florencia, en el seno de una familia de buena posición económica, aunque desde temprana edad apenas se interesó por las riquezas y las comodidades materiales. Recibió su formación de los frailes dominicos, de quienes aprendió los valores de la fe, la humildad y la entrega a los demás. Aquella educación tendría una influencia decisiva en su futura vocación espiritual. Cuando tenía 18 años, su padre decidió enviarlo a Montecassino para que aprendiera el oficio de su tío Romolo, un comerciante de éxito.
Sin embargo, durante esta etapa Felipe experimentó una profunda transformación interior. En lugar de seguir una vida dedicada a los negocios y al bienestar económico, sintió una fuerte llamada a abandonar las comodidades y entregar su existencia al servicio de Dios y de las personas más necesitadas. En 1533, Felipe Neri llegó a Roma y, durante sus momentos de oración en las catacumbas de San Sebastián, Felipe vivió una experiencia mística que marcaría profundamente su existencia. Según relató, sintió una intensa presencia divina, acompañada de una sensación de luz y de calor en el corazón. Él mismo se referiría posteriormente a aquella experiencia como un verdadero «incendio de amor», que reforzó todavía más su deseo de servir a Dios y al prójimo.
«Un corazón alegre conquista más fácilmente la perfección que uno triste»
En 1551, Felipe Neri fue ordenado sacerdote y comenzó a desarrollar una intensa labor pastoral en la Iglesia de San Jerónimo de la Caridad. Allí destacó especialmente como confesor y director espiritual. Personas pertenecientes a diferentes clases sociales acudían a él en busca de consejo, atraídas por su capacidad para comprender las dificultades de cada persona y ofrecer orientación espiritual.
Felipe Neri defendía una idea sencilla pero revolucionaria para su época: la santidad no estaba reservada a unos pocos elegidos, sino que podía formar parte de la vida cotidiana de cualquier persona. Su famoso consejo, «Un corazón alegre conquista más fácilmente la perfección que uno triste» resume esta manera de entender la fe.
Para Felipe Neri, la tristeza constante podía convertirse en un obstáculo cuando hacía que la persona perdiera la esperanza, se encerrara en sí misma o dejara de confiar en Dios. La alegría, en cambio, ayudaba a mantener una actitud más abierta, generosa y perseverante.
Esto no significa que considerara que un creyente nunca debía sentirse triste; su enseñanza apuntaba más bien a no permitir que la tristeza terminara dominando el corazón.También entendía la alegría como una herramienta para relacionarse con los demás. Su carácter cercano y su sentido del humor hicieron que muchas personas, especialmente jóvenes, se acercaran a él.
Citas de San Felipe Neri
- «No hay prueba más clara y segura del amor de Dios que la adversidad»
- «Sed buenos… ¡si podéis!»
- «Que los jóvenes estén alegres y se diviertan mientras que no pequen»
- «No saber negar al alma sus deseos es fomentar sus vicios»
- «No sólo debemos perdonar a los que nos persiguen, sino compadecer el triste estado de su alma»
- «Dios obra por el bien de un alma que se ha entregado a Él enteramente»
- «Debemos darnos a Dios enteramente y sin reserva»
- «Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace»
- «Entre las gracias que hemos de pedir a Dios, una de ellas ha de ser la perseverancia»
- «Conservar el buen humor en medio de las penas y enfermedades, es señal de alma recta y buena»
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- «La duda es una debilidad que tal vez nos dé tregua, pero rara vez paz; sólo la humildad resulta vencedora»
- «Fuérzate a ser obediente, incluso en las más pequeñas cosas que parecen intrascendentes; así te resultará más sencillo ser obediente para las cuestiones más grandes»
- «Lee con frecuencia las vidas de los santos en busca de inspiración e instrucción»
- «La alegría fortalece el corazón y nos ayuda a perseverar»
- «Obtén humildad a través de confesiones sinceras y frecuentes»
- «¿Una forma magnífica de aprender a orar? Reconocer que no se es digno de la oración y renunciar por completo a nuestro esfuerzo a voluntad del Señor»
- «Por lo general somos los artesanos de nuestra propia cruz y ésta, tristemente, es una verdad más fácil de reconocer en los otros que en nosotros mismos»
- «Todo propósito de Dios es por el bien y, aunque no siempre lo entendamos, sí podemos confiar en ello»
- «Las escrituras se aprenden mejor a través de la oración que del estudio»
- «Por mucho que nos acerquemos al final, como el final del año, el tiempo para hacer el bien aún no se ha terminado»
- «Dios se deleita especialmente con la humildad de aquellos que creen que todavía no han empezado a hacer el bien»
- «El Espíritu Santo de Dios habita sólo en los corazones puros y sencillos»
- «Leer la vida de los Santos es el mejor modo de conservar la piedad»