La reflexión de C.S. Lewis sobre el dolor que incomoda a quien prefiere no pensar en él: «El dolor es el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo sordo»

Cuando C.S. Lewis escribió en «El problema del dolor» que el sufrimiento actúa como el megáfono que la divinidad utiliza para despertar a un mundo sordo, la frase chirría en los oídos modernos. Suena a crueldad innecesaria, a un estruendo gratuito que desentona con la sensibilidad contemporánea, tan dada a buscar anestesias rápidas ante cualquier rastro de quebranto.

Una visión muy real

Lewis no elaboró esta idea desde la comodidad de una cátedra universitaria aislada del mundo. Su reflexión sobre el dolor brotó con las manos manchadas de realidad y el corazón desgarrado por la pérdida. Años más tarde, la enfermedad y posterior muerte de su esposa Joy Davidman materializarían esa teoría en una biografía de lágrimas y desconcierto que quedó recogida en «Una pena observada», un texto donde el dolor ya no es una hipótesis teológica, sino una presencia física que asfixia cada rincón de la casa.

Sabía perfectamente de qué hablaba cuando afirmaba que el bienestar nos adormece. La salud constante, el éxito profesional o la simple rutina sin sobresaltos construyen una coraza tan gruesa que ningún susurro sutil logra atravesarla. El ser humano instalado en la comodidad se vuelve sordo a todo aquello que no sea la satisfacción inmediata de sus propios deseos.

El megáfono y el sonido

Ese murmurro sordo de la existencia cotidiana rara vez se detiene por voluntad propia. Se necesita un sonido estrepitoso, ensordecedor, para romper la inercia. El megáfono no busca destruir por destruir, sino sacudir los cimientos de una modorra espiritual que confunde la calma con la plenitud.

Cuando el cuerpo falla, cuando los planes se desmoronan de la noche a la mañana o cuando el afecto más seguro se esfuma, el suelo se abre bajo los pies. En ese instante de vértigo absoluto, el volumen de las distracciones habituales baja de golpe. Ya no sirven las excusas de la prisa ni las pequeñas vanidades que ocupaban el centro de la jornada.

Hay una especie de sordera voluntaria en la bonanza. Nos acostumbramos tanto a respirar sin esfuerzo que olvidamos el milagro del aire. Nos parece que los logros son exclusivos méritos propios y que la desgracia es una anomalía exclusiva de los demás, un accidente ajeno que solo ocurre en las noticias o en las casas vecinas. El dolor interrumpe esa peligrosa ilusión de invulnerabilidad. Coloca al individuo frente al espejo de su propia finitud, recordándole que bajo los pies firmes de la rutina hay un abismo de fragilidad.

Pensar desde la herida

Aceptar esta perspectiva no implica hacer apología del dolor ni convertir el sufrimiento en una meta deseable. Ningún espíritu sensato busca la herida por el simple gusto de sentir la cicatriz. El propio Lewis reconocía que el dolor es un mal terrible, una imperfección lacerante dentro de un universo que anhela la armonía. Sin embargo, su argumento se centra en la trágica eficacia del método.

La sociedad actual ha perfeccionado el arte de huir del silencio. Cada hueco del día se llena con pantallas, ruido ambiental, tareas pendientes o estímulos constantes que evitan el encuentro con uno mismo. Cuando irrumpe el dolor, esa fuga se vuelve imposible. La enfermedad o el duelo imponen un aislamiento forzoso, una cuarentena del alma donde el bullicio exterior pierde volumen.

Es en ese páramo donde las palabras de Lewis cobran una dimensión insospechada. El megáfono no emite un mensaje codificado para intelectuales; transmite una urgencia elemental. Nos devuelve a la tierra, nos recuerda que somos criaturas de barro y que la existencia terrenal pende de un hilo sumamente delgado.

Los ropajes superficiales

Hay algo profundamente revelador en la manera en que el dolor reordena las prioridades. Quien atraviesa una crisis honda descubre de pronto una claridad insólita respecto a lo que de verdad importa. Los ropajes superficiales, las envidias mezquinas y los afanes de control se evaporan ante la urgencia de la llaga.

Se aprende a valorar el abrazo sencillo, la palabra justa, la presencia silenciosa de quien sabe estar sin necesidad de dar consejos inútiles. Las urgencias frívolas que dominaban la agenda diaria se desvanecen como la niebla ante el sol, dejando al descubierto el esqueleto de lo verdaderamente esencial.

Conclusión

Lewis no pretendía ofrecer un consuelo edulcorado. Sabía que la fe y la razón chocan violentamente contra el muro del sufrimiento inocente. Su mérito consistió en desnudar la realidad sin artificios, señalando que, si bien el dolor es un intruso indeseable, también constituye el único despertador capaz de sacudir nuestra obstinada modorra.

El megáfono divino ruge con fuerza para que el ser humano despierte de su letargo existencial y recupere la mirada hacia lo alto. Al final, las palabras del escritor británico continúan incomodando porque nos obligan a admitir que, a veces, solo a través de la quiebra de nuestros planes más firmes es posible empezar a escuchar lo que de verdad importa.