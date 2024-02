A veces estamos 8 horas de reloj sentados y frente al ordenador y resulta que hemos aprovechado tres, entonces nuestra productividad no es satisfactoria. Aunque depende de muchos factores, los más destacados se centran en las distracciones que podamos tener. Por esto lanzamos la guía completa para no distraerse en el trabajo.

Lo mejor es empezar pronto, focalizarte en sacar las tareas y luego ya dejar un tiempo libre para ti donde vas a tener todas las distracciones del mundo.

La guía completa para no distraerse en el trabajo

Mejor no descansos demasiado largos y concentrados

Cuando uno tiene una jornada laboral bien larga, basta con ir haciendo diversos descansos a lo largo del día. Suelen ser de unos 10 minutos, donde uno se levanta, puede ir a dar una vuelta y volver y seguir.

Pero a veces se tiende a realizar descansos más concentrados. Y entonces acaban siendo más largos de lo que pensáramos. Lo de las dos horas para comer de antes ha pasado a la historia porque realmente no hace falta, comes en 20 minutos y sigues con tus tareas, verás como acabas antes de lo que crees.

Empieza con las tares más difíciles

A primera hora del día, necesitamos cargar pilas y concentrarnos para que nada nos distraiga. Es el momento entonces para hacer las tareas más arduas y complicadas pues seguramente serán urgentes y así dejaremos el resto del día para cosas algo menos importantes, trabajos más manuales, mandar mails, etc.

Llamadas que no hace falta atender

Cuando ves que te llama alguien y sabes que la conversación no será de diez minutos, si no es urgente, entonces emplaza a esta persona a hablar a última hora de la tarde cuando ya estés libre de tus actividades principales. Si no va a ser una distracción tal que no te dejará acabar con lo propuesto para la jornada.

Céntrate en una cosa durante unas horas

El multitasking es bueno para algunas cosas pero malo para otras. Entonces si no lo dominas o notas que puede contigo, no lo hagas. Céntrate en hacer una cosa y acábala, si haces varias, como empezar con algo, mirar mails, contestarlos y luego delegar tareas, estas haciendo tres cosas a la vez y no finalizas ninguna. Cada una tiene sus tiempos, aprovéchalos.

Descansa bien: y no distraerse en el trabajo



Si te distraes continuamente y encima notas que estás cansado, esto es porque quizás no has descansado correctamente. No dormir lo suficiente no afecta y hace que las distracciones sean entonces superiores y nos pueden. No harás nada de provecho.

Quita el wifi de tu móvil

Aunque probablemente lo suelas silenciar, debes tener presente que entonces no te vas a enterar de las llamadas urgentes. Antes de que suceda esto y para no distraerte, lo mejor es dejar el móvil sin wifi, pues no necesitar estar conectado a internet con el móvil, puesto que ya lo tienes todo en el ordenado, hasta los whatsapps. Estar escuchando notificaciones e intentar responderlas a todas es misión imposible y acabarás con la jornada sin el trabajo realizado.

Hacer temas personales

Si tienes que inscribirte en un lugar, reservar un vuelo, comprar algo por internet, llamar al médico… etc. a no ser que sean tareas muy urgentes que sólo se pueden hacer en unas horas determinadas por la mañana, entonces déjalo todo para otro momento.

No desperdicies las horas de trabajo para asuntos personales. Centrate en hacer lo que debes en tus horas lectivas y luego ya habrá tiempo para el resto de cosas que no hace falta que tengas que solucionar en este momento preciso. Son distracciones que te puedes ahorrar.

Una reunión desprevenida sin cita

Si alguien te propone una reunión de golpe con la de trabajo que debes hacer, entonces es mejor que digas que no, que es importante, miras cuando se puede hacer al día siguiente, y entonces se programa para otra hora y día. Todo el mundo entenderá que no se pueden hacer reuniones con tan poca antelación porque todo el mundo tiene su trabajo.

Encuentra tu espacio para la concentración

Si estás al lado de demasiados compañeros de trabajo, y te distraes muchas veces al día, nada mejor que pedir que te cambien, si puede ir a otra sala, si puedes estar solo, o bien distanciado, pue así no vas a poder seguir y tu trabajo va a tener baja productividad.

Deja las redes sociales para no distraerse en el trabajo



Si no forman parte de tu trabajo, las redes sociales son una distracción continua, de igual forma que lo son los mails, puede fijarte una hora al día o media hora cada dos horas para entonces consultarlos por si hay algo verdaderamente urgente.

Aconsejamos no entrar en las redes sociales en la jornada de trabajo, pero quizás se pueden consultar una vez en la mañana por si hay algo interesante que se te ha pasado, luego ya tienes otras horas para ello.