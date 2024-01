Salud y trabajo: cómo evitar que te pisen en el trabajo

Fact checked

La salud mental es una lacra que se extiende a través del tiempo y en todas las edades. Algunos de estos problemas surgen por el estrés que ciertas personas tienen en el trabajo. Y ello puede venir como consecuencia de practicas nada buenas. Con estos consejos, puedes evitar que te pisen en el trabajo y gozar así de un mejor bienestar en un lugar en el que pasas muchas horas al día.

Según la Guía del Mercado Laboral 2022, el 43% de los profesionales españoles tienen cierta sensación de agotamiento o fatiga laboral. Algo importante a tener en cuenta cuando salen los primeros signos del también llamado burnout.

Síntomas de estrés laboral

En Cinfa Salud, comentan que los síntomas que se producen ante esa situación de desequilibro, es la activación del estrés que se convierte en un problema cuando se prolonga el tiempo. En este caso, los sentimientos y emociones negativos terminan superando y dominando a los positivos y pueden desencadenar signos fisiológicos y alteraciones de conducta como estos:

Emocionales: ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, sentimiento de culpa, vergüenza, irritabilidad, mal genio, tristeza, baja autoestima, tensión, nerviosismo y sensación de soledad.

De pensamiento: incapacidad para tomar decisiones, para concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica, bloqueos mentales…

De comportamiento: predisposición a accidentes, consumo de drogas, explosiones emocionales, comer, beber o fumar en exceso, falta de apetito, excitabilidad, conductas impulsivas, alteraciones en el habla, risas nerviosas, incapacidad de descansar y temblores.

En el trabajo: absentismo, relaciones laborales pobres, altas tasas de cambio de trabajo, mal clima en la organización, antagonismo con el trabajo, falta de satisfacción con el desempeño del empleo y mala productividad.

Cómo evitar que te pisen en el trabajo

Siempre con seguridad

Cuando uno está seguro de sí mismo, no hay nadie que pueda pisarle ni muestre esa superioridad que a veces sucede en todo empleo. Debe mantenerse fiel a sus creencias, dar lo mejor de si mismo y seguir avanzando.

Hablar de la situación

Si hay algun superior o compañero que suele tener estas prácticas en el trabajo, hay que hablar con jefes, superiores o coordinadores de departamentos. No importa el cargo, sea de quien dependas deben saber cuál es esta situación, que no te deja vivir, no avanzar y esto merma la productividad para el bien de la empresa. Seguramente se encuentre una solución antes de que pase más tiempo.

Buena relación con compañeros

Forjar amistades aunque no pasen más allá de una relación laboral hace que las relaciones sean más sólidas. Los compañeros, si te aprecian, son un punto de apoyo más para afrontar momentos complicados y muy difíciles en el trabajo. conserva tales amistades y habla con ellos, pues otra manera y punto de vista para hacerse fuerte ante esta situación.

Anota todo lo que está ocurriendo

Además de que te ayudará mentalmente, hay que anotar o recabar pruebas de todo lo que puedas ver sea de quien sea que te está haciendo la vida imposible en el trabajo. Esto sirve para determinar que realmente hay un problema, cotejarlo, explicarlo a quien corresponde y poner entonces cartas sobre este asunto.

Busca ayuda profesional

Si la situación es cada más crítica, y no puedes abandonar este puesto de trabajo, vas a necesitar ayuda para que el problema no vaya a más. Las bajas laborales están a la orden del día pero luego puede ser complicado justificar que sea por tales causas.

Así que estás a tiempo para buscar ayuda, siempre de manos de profesionales que puedes ser psicólogos y te ayudarán a encauzar mejor esta situación. También te dirán cómo actuar y qué salidas hay para que este problema no sea cada vez más gordo.

Establecer límites

Seguro que uno de los consejos que te digan los profesionales es aprender a establecer límites. Cuando nos entregamos demasiado, decimos a todo que sí y no nos quejamos, hay quienes se aprovechan de esta situación y puede entonces pedir más. Hay que marcas los límites desde un inicio y a poder ser cuando se empieza un trabajo, aunque luego las cosas pueden cambiar, puedes comentar que haces tal función de nuevo o además, un x tiempo y una vez cumplido debes ser responsable contigo mismo y comentar que ya no es posible.

Consejos para estar bien en el trabajo