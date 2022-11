Correo electrónico: qué es y cómo se crea. Una dirección o correo electrónico no es más que un espacio privado especial a través del cual, mediante un determinado dispositivo electrónico conectado a Internet , puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico, denominados también email. Pero , ¿para qué sirve una dirección de correo electrónico? ¿Cómo se crea?.

Correo electrónico: qué es y cómo se crea

Una dirección de correo electrónico sirve simplemente para comunicarse por escrito con una o más personas que generalmente se encuentran a cierta distancia de nosotros, al tiempo que brinda la posibilidad de adjuntar imágenes, videos, música, documentos y, en general, cualquier otro tipo de archivo para que puedas compartirlos con quien quieras. Pero , ¿por qué es tan importante hoy en día tener una dirección de correo electrónico?Porque, en primer lugar, se necesita para poder utilizar muchos de los servicios que se ofrecen en Internet, pero también porque es cómodo, rápido y sobre todo gratuito. Así que, en otras palabras, no importa si tienes que enviar un correo electrónico al panadero cerca de tu casa o a un amigo que está de viaje al otro lado del mundo, ya que el correo electrónico enviado llegará gratis en cuestión de segundos.

Desventajas de usar el correo electrónico

Desafortunadamente, sin embargo, usar una dirección de correo electrónico no es «todo un camino de rosas», ya que también hay algunas desventajas, por así decirlo, como la imposibilidad de saber si el destinatario ha leído o no el mensaje enviado (aunque para dime la verdad hay remedios en este sentido), la posibilidad de recibir cualquier mensaje publicitario no deseado (llamado, en la jerga, spam ) en el buzón de correo electrónico , y también el riesgo poco probable, pero aún existente, de que dentro de los mensajes de correo electrónico recibidos se encuentren virus informáticos potenciales u otro software malicioso no deseado (una situación que aún ocurre, especialmente si no conoce al remitente que envió el mensaje en cuestión).

Lo bueno de tener correo electrónico

El correo electrónico es el sustituto actual de la tradicional carta o manuscrito y el más utilizado, al mismo tiempo que los servicios de mensajería instantánea de WhatsApp o Telegram, entre otros.

Los avances tecnológicos van determinando las necesidades sociales y modificando sus costumbres. Lo que antes se redactaba a mano y demoraba una eternidad en llegar a destino, ahora es posible que el destinatario lo reciba instantáneamente.

Durante cientos y cientos de años, la carta y el manuscrito fueron la preferente forma de comunicarse que tenían los humanos. Con el correo electrónico de la actualidad, se ha logrado que la comunicación sea, entre otras cosas, ininterrumpida y en tiempo real.

El correo electrónico, o e-mail, tiene características particulares y las principales son:

El destinatario recibe inmediatamente el correo.

En el correo electrónico, no solo se puede enviar texto, sino que como ya hemos avanzado es posible adjuntar archivos multimedia, como fotos, vídeos y demás.

no solo se puede enviar texto, sino que como ya hemos avanzado es posible La posibilidad de edición del contenido y el formato. Es posible la reescritura tantas veces como se considere necesario.

Es posible la reescritura tantas veces como se considere necesario. Es posible incluir en el correo electrónico cualquier tipo de información electrónica, es decir, cualquier material audiovisual e incluso otros productos, como pueden ser algunos programas comprimidos.

e incluso otros productos, como pueden ser algunos programas comprimidos. La posibilidad de que el destinatario confirme la recepción del mail. El remitente puede solicitar al destinatario que confirme su lectura o también el propio destinatario puede confirmar, si así lo quiere.

El e-mail, gracias a su aceptación, practicidad y eficacia, se convirtió en uno de los medios principales de difusión publicitaria. La publicidad en el correo electrónico es de bajo coste y posee la enorme ventaja de conseguir alcance masivo.

En la actualidad, existen programas que permiten la difusión de un determinado aviso publicitario a una lista de personas en cuestión de segundos, pero en ocasiones esta práctica puede llegar a convertirse en un problema.

En ocasiones, el servicio de email se ve superado y este tipo de envío evita que se reciban correos válidos.

Cómo tener o cómo hacer un correo electrónico

Para tener un e mail se requiere tener un cliente de correo, es decir, un ordenador con conexión a internet. En los comienzos se usaban programas de Microsoft, como Outlook, Lotus Note de IBM, o Mail de Apple para poder componer y hacer legibles a los correos.

Con la llegada de Internet apareció el correo web como Hotmail, Latinmail, Yahoo y más tarde GMail, que permiten la lectura de un correo electrónico sin necesidad de descargarlo en el ordenador.

Para crear un correo basta con entrar en un servicio de correo como Gmail y darnos de alta con todos nuestros datos. Al momento, se generará un usuario y una contraseña y ya podremos enviar mensajes, y detalles adjuntos, a todos los contactos que vayamos añadiendo, tanto a nivel personal como a nivel profesional.