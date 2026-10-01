Audiencias ayer, 30 de septiembre: ‘La Promesa’ hace récord histórico con su salto a la noche

La boda de Curro y Ángela, de la que ya avisamos cuando TVE anunció que sacaría el capítulo de su horario habitual, cumplió anoche con las expectativas. La Promesa firmó un 16,7% de cuota y 1.082.000 espectadores en su paso por el prime time de La 1, su episodio más visto del año y la segunda mejor cifra de toda su historia, solo por detrás del 17,3% que marcó el capítulo de la muerte de Jana en marzo de 2025. Con estos datos queda demostrado que el movimiento de TVE fue un acierto, aunque en los últimos días la cadena pública haya vuelto a marear a los espectadores con cambios de horarios y estrenos que cambia a última hora. Además, hay que destacar que El Hormiguero volvió a liderar sin rival, mientras La Revuelta y Horizonte se juegan la segunda plaza del access en una batalla que promete ser de las más interesantes de la temporada.

La serie lideró su franja con comodidad, aunque Telecinco no se quedó atrás. La isla de las tentaciones 11 superó anoche, por primera vez, la barrera del 15% con un gran 15,4% de cuota y 926.000 espectadores, su mejor dato de toda la edición y un punto más que la semana pasada (14,4% y 832.000), casi 100.000 espectadores de diferencia. El reality de Sandra Barneda encadena ya varias semanas batiendo su propio récord, tanto los lunes como los miércoles. Como llevamos avisando en Happy FM varias semanas, el programa de parejas está creciendo en sus datos con el paso de las semanas y el aumento de sus tramas e infidelidades.

Quien sí lo pasó mal fue La Mesa. El programa Cristina Pardo cayó a un 8,9% y 536.000 espectadores, la peor cuota de la temporada y la primera vez que el programa no llega ni al 9%, aunque en espectadores sube ligeramente sobre su entrega anterior (10% y 530.000). Este tropiezo se explica por la influencia de La Promesa y por la subida de Cara al show, que sube hasta el 6% de cuota -cuando se suele mover entre el 4% y el 5% habitualmente- gracias a la visita de Los Javis para promocionar La Bola Negra. Lo normal sería que Pardo vuelva la semana que viene a sus datos habituales por encima del 10% de cuota sin problemas.

La Promesa: 16.7% y 1.082.000

La isla de las tentaciones: 15.4% y 926.000

La mesa: 8.9% y 536.000

Cara al show con Marc Giró: 6.3% y 462.00

El Blockbuster: El ultimo objetivo: 5.1% y 331.000

‘El Hormiguero’ gana, mientras ‘Horizonte’ y ‘La Revuelta’ sigue su lucha

En el access prime time, El Hormiguero recuperó el liderazgo -que perdió el martes ante el fútbol- con la visita de David Bisbal, con un 13,4% y 1.563.000 espectadores, aunque un punto por debajo de lo que había firmado el miércoles anterior con Bertín Osborne (14,4% y 1.617.000). La Revuelta, con Diego Luna, se quedó en un 11,9% y 1.376.000, perdiendo fuerza respecto al martes (15,2%) pero mejorando 1,1 puntos frente a su dato de hace una semana (10,8% y 1.224.000); fue segunda opción de la noche, aunque con una curva ascendente que llegó a rozar el 14% en su tramo final.

La pelea por la segunda plaza sigue con un Iker Jiménez que sigue al acecho con su Horizonte. El espacio de actualidad de Cuatro sigue en enormes registros con un 10.4 % de cuota, superando una vez más a First Dates, en Telecinco, que se queda en un 9,6%.