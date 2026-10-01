Encapuchados secuestran y propinan una brutal paliza a tres inmigrantes argelinos de 18 años en Mallorca

Brutal ataque en Inca. Tres jóvenes inmigrantes argelinos de 18 años, ex menas, denunciaron haber sido víctimas de un violento secuestro que terminó con una brutal paliza en una zona boscosa. Los tres aseguran que fueron sorprendidos por un grupo de encapuchados, golpeados, introducidos por la fuerza en los maleteros de dos vehículos y trasladados fuera de la localidad.

Los hechos se remontan aproximadamente a 10-15 días atrás y han quedado bajo investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Una de las principales hipótesis que se barajan es que detrás del ataque pueda existir un posible ajuste de cuentas, aunque los investigadores mantienen abiertas las pesquisas para determinar exactamente qué ocurrió y quiénes participaron.

La pesadilla comenzó durante la noche en las inmediaciones de la Plaça des Bestiar de Inca. Los tres jóvenes se encontraban juntos cuando, según su denuncia, aparecieron dos vehículos de los que descendieron varios individuos con el rostro cubierto. Sin darles apenas margen de reacción, comenzaron a golpearlos con violencia.

La agresión no habría terminado allí. Después de reducirlos, los encapuchados obligaron a los tres jóvenes a entrar en los maleteros de los coches y emprendieron la marcha. Los vehículos terminaron llegando a una zona boscosa. Allí, los agresores volvieron a sacar a los jóvenes y reanudaron la paliza. Uno de ellos manifestó en su declaración que durante el ataque también fue agredido con un arma blanca, por lo que se investiga si llegó a producirse un apuñalamiento.

Finalmente, después de varias horas, los jóvenes consiguieron pedir auxilio. Los servicios sanitarios tuvieron que atenderlos por las numerosas lesiones sufridas y trasladarlos para recibir asistencia médica.

Los partes médicos reflejaron lesiones de diversa consideración. La investigación ha permitido además avanzar en la identificación de los vehículos que podrían estar relacionados con el ataque. La Policía Local de Inca colaboró con la Guardia Civil proporcionando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales.

Tras revisar las grabaciones, los investigadores habrían conseguido identificar dos vehículos y sus correspondientes matrículas, información que ya ha sido puesta a disposición de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ahora los agentes tratan de averiguar quién se encontraba al volante y quiénes viajaban en ambos vehículos, además de determinar si participaron directamente en la agresión.

El caso continúa abierto y los investigadores mantienen como una de las principales líneas el posible ajuste de cuentas. La identificación de los vehículos y el análisis de las imágenes de seguridad pueden resultar determinantes para reconstruir el recorrido seguido aquella noche y esclarecer quiénes estuvieron detrás de la brutal agresión en Inca.