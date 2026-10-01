El Ayuntamiento socialista de Mahón oculta el origen del agua suministrada este verano procedente de camiones cisterna

El Ayuntamiento socialista de Mahón (Menorca) oculta el origen del agua suministrada este verano procedente de camiones cisterna, lo que ha obligado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a abrir un procedimiento de reclamación tras la denuncia presentada ante la falta de información.

“Si todo está en orden, no debería existir ningún motivo para ocultar esta información. La falta de respuesta alimenta unas dudas que el alcalde debería despejar inmediatamente”, ha afirmado la portavoz del PP Mahón, Virginia Victori, para quien “resulta especialmente 01rave que, después de haber solicitado expresamente esta información, Héctor Pons, continúe sin facilitarla”.

Los informes remitidos correspondientes a mayo, junio y julio reflejan la entrada de aproximadamente 28.000 metros cúbicos de agua mediante camiones cisterna, pero en ninguno de los documentos se aparece de dónde procede esa agua.

Hay que tener en cuenta que, según el informe de la denominada Alianza por el Agua, Menorca es la isla de Baleares donde el agua se declaró más veces no apta para el consumo en algún momento del año, con un 26,1% de las analíticas no aptas en 2025.

Diez zonas de abastecimiento repartidas en tres municipios -Mahón, Es Castell y Ciutadella— tuvieron agua no apta, y afectaron a 22.705 personas. La Alianza por el Agua alerta de que el entorno de Mahón concentra siete zonas no aptas, todas con un patrón dominante de nitratos que se repite de forma casi ininterrumpida desde 2016.

Para la presidenta del PP de Mahón, Maribel Llufriu, la apertura del procedimiento, al menos, es un paso importante para que se aclare de una vez por todas por qué el Ayuntamiento se ha negado a facilitar una información que debería estar al alcance de la oposición y de todos los mahoneses». «Dijeron que toda la información estaba en los informes mensuales y no era así. Ahora el Consejo de Transparencia ha abierto el procedimiento y será un organismo independiente quien examine nuestra denuncia», ha afirmado.

La concejal ha señalado directamente al alcalde Héctor Pons, de «llevar demasiado tiempo intentando pasar de puntillas sobre este asunto, pensando que si no da explicaciones y deja pasar el tiempo el problema desaparecerá».

Llufriu ha recordado que los informes facilitados por el Ayuntamiento únicamente reflejaban las cantidades de agua aportadas mediante camiones cisterna, pero no se concretaba el origen del agua ni los pozos de los que procedía, que era precisamente la información reclamada por el PP.

«No estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando del derecho de todos los ciudadanos a saber de dónde viene el agua. Si no hay nada mal hecho, no tendría que haber ningún problema en habernos facilitado esta información», ha espetado.

Según la presidenta del PP la apertura del procedimiento demuestra que «cuando el Ayuntamiento no quiere dar explicaciones, hay que acudir a las instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública. Pons tendrá que explicar por qué una información que debería ser pública no se ha facilitado», ha añadido.

«Dijimos que llegaríamos hasta el final con este asunto. No podemos normalizar la falta de transparencia a lo largo de estos dos años desde que destapamos el escándalo del informe que alertaba de que el agua de la ciudad no era potable. Los mahoneses tienen derecho a saber qué agua se está incorporando a la red, de dónde viene y con qué garantías», ha concluido Llufriu.