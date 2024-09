El alcalde socialista de Mahón ocultó durante un mes que el agua de la ciudad no era potable

El alcalde socialista de Mahón (Menorca), Héctor Pons, ocultó durante un mes que el agua de la ciudad no era potable. Unos informes de la empresa que gestiona el agua en esta localidad alertaban al Ayuntamiento que no podía asegurarse la total desinfección del agua, por lo que no era apta para el consumo humano.

Esta es la denuncia que hace el PP, que en su labor de control al Consistorio desde la oposición solicitó unos informes que la empresa Hidrobal había registrado el pasado 21 de agosto en el Ayuntamiento gobernado por el PSOE, donde se asegura que había varios problemas en la desnitrificadora que provocaba una concentración de nitratos por encima de los 50 mg/l.

De hecho, en el propio informe, la empresa recomienda la desconexión provisional del depósito y la correspondiente comunicación sanitaria a toda la población afectada.

Sin embargo, en vez de tratar de poner solución a estos problemas del agua de Mahón, desde la Alcaldía que ostenta Pons no se comunicó a Sanidad en noviembre de 2023 los análisis de agua que sobrepasan los límites para el consumo humano, a pesar que desde ese mismo mes ya se tenían avisos de mal funcionamiento de la planta de Malbúger.

Desde el PP aseguran que el alcalde Pons y la concejal responsable Dolores Antonio, que negaron tener el informe antes del jueves, no han informado sobre dichas irregularidades hasta que han estado en posesión de la oposición. «Se excusaron diciendo que la funcionaria que lo recibió estaba de vacaciones y después de baja, y que no tenían idea de lo que estaba pasando. Dijeron que cuando supieron del informe enseguida avisaron a la ciudadanía, cuando el informe había sido entregado al ayuntamiento en agosto», denuncian los populares.

Desde el PP tachan los hechos de «escándalo»

Es por ello que el PP de Mahón ha pedido un pleno extraordinario y ha exigido al Ayuntamiento explicaciones inmediatas, así como todos los documentos que se hayan intercambiado con Hidrobal este último año. Y es que indican que «es un escándalo que hayan tenido todo este mes el informe y no hayan comunicado el mal funcionamiento de la planta y la mala calidad del agua hasta que ha llegado a oídos de Héctor Pons que el PP tenía este documento e iba a hacerlo público».

«Han puesto en riesgo la salud de los mahoneses y si no fuera porque el PP lo iba a sacar, esta información seguiría escondida», concluyen los populares.