España logra dos coronas europeas de ORC en la 43 Copa del Rey MAPFRE de Vela

La 43 Copa del Rey MAPFRE cerró su intenso programa de competición con una magnífica jornada final que proclamó a los campeones de Europa de ORC 2025 en las cuatro divisiones participantes. Los españoles Estrella Damm en Sail Racing ORC A y Nunoto Cafiver en Uber ORC C consiguieron la corona continental en sus respectivas categorías, confirmando a España como el más laureado entre los 24 países participantes. El Aifos, patroneado durante toda la semana por el Rey Don Felipe, finalizó en sexta posición de clase ABANCA ORC 0.

La gran final de la 43 Copa del Rey MAPFRE comenzó con la visita de S.A.R. la Princesa de Asturias, que llegó al Real Club Náutico de Palma acompañando al Rey Don Felipe. Doña Leonor aprovechó para charlar con las regatistas participantes en la Women’s Cup y se acercó al Aifos, en el que una vez más competiría Don Felipe.

La última jornada de competición se saldó con dos pruebas para las cuatro clases participantes en el Campeonato de Europa de ORC y una nueva ración de enfrentamientos en la femenina Balearia Women’s Cup, que resolvería su título en una serie final a tres mangas entre las cinco mejores. Una vez más, la bahía de Palma presentó buenas condiciones para el espectáculo de la vela, con un día de viento térmico que permitió cumplir el programa.

Los campeones de la 43 Copa del Rey MAPFRE fueron el estadounidense Vesper en clase ABANCA ORC 0, el estonio Technonicol en Ubico ORC B, y los españoles Estrella Damm en Sail Racing ORC A, Nunoto Cafiver en Uber ORC C y Balearia Team RCNP en Balearia Women’s Cup.

El desenlace de ABANCA ORC 0 confirmó las previsiones. El TP52 estadounidense Vesper, armado y patroneado por David Team, rubricó su excelente progresión a lo largo de la semana con una contundente victoria en la primera del día que lo convertía matemáticamente en campeón de Europa de ORC 0 a falta de una prueba por disputar.

El campeonato se completó con una última manga ganada por Vudu, y la clasificación se cerraba con 14 puntos de diferencia (la más abultada de esta edición) entre el campeón Vesper y el subcampeón italiano Blue. Tercero fue el francés Paprec de Stephane Neve. El Aifos de la Armada Española, patroneado por el Rey Don Felipe durante toda la semana, terminó sexto absoluto y fue el mejor equipo español de la categoría. Un buen resultado para el veterano TP52 de la Armada Española, que cumple 20 años en 2025.

La categoría Sail Racing ORC A contuvo la emoción hasta el último momento. El Nadir de Pedro Vaquer salía al agua con un exiguo liderato de un punto sobre el Estrella Damm de Nacho Montes y todo por decidir. En la primera de las dos pruebas del día, un fuera de línea desbarataba las opciones del ClubSwan 42 balear y abría la puerta a su rival, que aprovechaba la oportunidad sumando un segundo puesto que le colocaba al frente de una comprimida provisional de cara a la última manga del campeonato. El DK46 patroneado por Luis Martínez Doreste confirmaba su victoria anotando como último parcial un segundo puesto al alimón con el Swan 45 Aceites Abril. Estrella Damm añade así el título de campeón de Europa de ORC A a una vitrina que ya cuenta con cuatro victorias de clase y tres títulos absolutos en la Copa del Rey MAPFRE.

En Ubico ORC B, la lucha por la corona continental durante la semana fue un duelo entre el italiano Guardamago y el estonio Technonicol, que se alternaron al frente de la provisional y llegaron al final del campeonato separados por un punto. Pero el equipo transalpino no tuvo su día, firmando un 15 y un 7 que lo relegaron a la tercera plaza final. El título correspondió al Technonicol de Mati Sepp, que hizo lo suficiente para confirmar su primera corona europea con siete puntos de ventaja sobre el italiano Sideracordis de Pier Vettr Grimani. El español mejor clasificado fue el Escuela de Navegación Taboga de Aurelio Guzmán, sexto. El Alitán 4 de José Pineda, octavo absoluto, se proclamó ganador en categoría Corinthian.

La clase Uber ORC C salía al agua con sólo medio punto de separación entre los dos equipos al frente de la clasificación. Este empate técnico se rompería tras la primera del día a favor del Nunoto Cafiver de Antonio Porrer, que afrontaba el último enfrentamiento de la semana con 1,5 puntos de ventaja sobre el Early Bird de Hendrik Brandis. Confirmados fuera del alcance del resto de la flota, la batalla por el título se saldaría con un duelo final entre ambos equipos. Los alemanes no lograrían replicar el rendimiento mostrado durante la primera mitad de la semana, despidiéndose con el subcampeonato al anotar un sexto en la batalla final. Segundo en este asalto final, el Nunoto Cafiver, un veterano Vrolijk 37 patroneado por Mon Cañellas, confirmaba su corona de campeón de Europa de ORC C. El Nemox Isen de Antonio José Romero, noveno absoluto, fue el ganador en categoría Corinthian.

Tras una intensa semana de cruces, la fase de clasificación de la Balearia Women’s Cup se cerró con 16 parciales para cada uno de los 15 equipos participantes. La baja de uno de los seis barcos por rotura al término de la jornada previa obligó a ajustar el formato de competición, reduciendo a cinco el número de equipos que disputarían el título en una emocionante serie final a tres asaltos. La victoria correspondió al Balearia Team RCNP de María Bover, por delante del CN El Balis de Bárbara Cornudella y el CN Arenal de Aina Garau. Se trata del tercer título para el equipo del club anfitrión, campeón de la clase femenina también en 2022 y 2023.

Como en cada edición, la Copa del Rey MAPFRE otorgó un premio especial al campeón absoluto, el equipo con mejores resultados combinados entre todas las clases participantes. En esta 43 edición, el título correspondió ganador de Uber ORC C, el Nunoto Cafiver de Antonio Porres.

La 43 Copa del Rey MAPFRE se cerró con pleno de pruebas en todas las clases. Un año más, la bahía de Palma refrendó su reputación como uno de los mejores campos de regatas del mundo, y compensó una primera jornada en la que sólo se pudo disputar la mitad del programa, con otros cuatro días impecables. La condición de Campeonato de Europa de ORC 2025 atrajo a 117 barcos de 24 nacionalidades, y la Balearia Women’s Cup confirmó el compromiso del evento con la presencia femenina en la vela.