Cae una peligrosa banda de carteristas rumanos que se hacían pasar por turistas para robar a sus víctimas en Mallorca

La Policía Nacional ha desarticulado en Mallorca una peligrosa organización criminal de carteristas rumanos que se camuflaban como turistas para pasar totalmente desapercibidos en las zonas de mayor afluencia de la isla. En total, hay cinco detenidos: dos hombres y tres mujeres.

Todo comenzó cuando los agentes pertenecientes al Grupo de Hurtos de la Policía Nacional detectaron la presencia de este grupo especializado tras un minucioso seguimiento en el centro de la ciudad de Palma, en la zona de Playa de Palma y en diversos municipios de la geografía mallorquina.

Los miembros de la red actuaban de forma perfectamente coordinada y con un reparto de tareas milimétricamente estructurado, donde cada integrante sabía exactamente cómo intervenir en cada momento. Su principal objetivo eran las víctimas propicias, seleccionando mayoritariamente a turistas de mediana o avanzada edad a los que abordaban en comercios y en plena vía pública para sustraerles carteras y objetos de gran valor sin que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo.

El operativo de captura se desencadenó entre el pasado martes y miércoles, cuando los investigadores constataron la presencia activa de los sospechosos en el centro urbano de Palma. Los agentes desplegaron un minucioso dispositivo policial que permitió interceptar y arrestar primero a dos de los implicados y, posteriormente, a los tres restantes, neutralizando por completo la estructura del entramado delictivo antes de que pudieran desplazarse a otro destino.

Esta intervención se enmarca en la intensa labor que viene desarrollando el Grupo de Hurtos, una unidad especializada creada por la Policía Nacional el pasado mes de mayo e integrada dentro de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Compuesta por una decena de agentes altamente cualificados, esta unidad se encarga de reforzar las áreas donde se registra un aumento de las sustracciones al descuido y de perseguir de manera específica a las redes itinerantes y a los carteristas reincidentes.

Gracias a su despliegue en puntos estratégicos como el Castillo de Bellver, Playa de Palma o el casco histórico de la capital, el grupo acumula ya más de 60 detenciones, la gran mayoría practicadas in fraganti.

Con este golpe policial, llevado a cabo tras varios dispositivos de vigilancia, las autoridades asestan un nuevo revés a las bandas organizadas que operan durante la temporada alta en los principales enclaves turísticos balearicos.

Además de esta importante desarticulación, en los últimos días los agentes de esta misma unidad arrestaron a otras cinco personas en Andratx y Palma por hechos de similar naturaleza. La lucha contra la delincuencia patrimonial cuenta también con el firme respaldo de otras unidades de la Jefatura, como el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y las dotaciones de los tres distritos policiales de Palma —Centro, Oeste y Playa—, que trabajan a diario en tareas de prevención e investigación para garantizar la seguridad ciudadana en las zonas más transitadas.