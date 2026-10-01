Así es el libro de Rafa Nadal que cuesta 3.000 €: 336 páginas con fotografías de su archivo privado

El 13 de octubre sale oficialmente a la venta Rafa Nadal, el espectacular libro de Assouline dedicado a la trayectoria del tenista mallorquín, aunque ya puede reservarse en preventa. La prestigiosa editorial parisina publica esta biografía visual, realizada con la participación del propio Nadal, que recorre tres décadas de su vida a través de fotografías de sus grandes triunfos y de momentos mucho más personales.

La edición especial alcanza los 3.000 euros y está concebida como una pieza para coleccionistas. El proyecto reúne imágenes procedentes de los archivos privados del tenista, de su familia y de su círculo más cercano, muchas de ellas nunca publicadas hasta ahora. El recorrido va mucho más allá de las pistas: desde la tierra batida de Roland-Garros hasta las calles de Manacor, pasando por el vestuario, la Rafa Nadal Academy, sus campañas internacionales o sus días en el mar.

La edición especial se presenta además como un auténtico objeto de colección. Quienes la adquieran recibirán unos guantes blancos para manipular el volumen y una bolsa de lona exclusiva de Rafa Nadal.

Del niño de Manacor al campeón de 22 Grand Slam

La historia que cuenta el libro parte de una idea que ha acompañado a Nadal durante toda su carrera: detrás del campeón que conquistó 22 títulos de Grand Slam y catorce Roland-Garros sigue estando aquel niño de Mallorca que comenzó a jugar al tenis sin imaginar hasta dónde llegaría.

La tierra roja de Roland Garros aparece así enfrentada a las imágenes de su vida cotidiana en Manacor. El libro busca mostrar ese contraste: el deportista que se convirtió en una figura mundial y el Rafa que, lejos de los focos, mantuvo sus vínculos con su familia, sus amigos y su isla.

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Jon Wertheim, al frente del relato

El texto corre a cargo de Jon Wertheim, corresponsal de 60 Minutes y periodista de Sports Illustrated, que ha seguido la carrera de Nadal durante años. Wertheim ya había abordado uno de los capítulos más recordados de su trayectoria en Strokes of Genius, dedicado a la histórica final de Wimbledon de 2008 entre Nadal y Roger Federer.

En esta ocasión, el periodista evita construir únicamente el retrato del héroe deportivo y se adentra en la persona que hay detrás del campeón. El propio Wertheim lo define como «the warrior next door», el guerrero de al lado. El libro incorpora además los testimonios y reflexiones de algunas de las personas que mejor conocen al tenista, entre ellas Roger Federer, el Rey Felipe VI, Mery Perelló y Toni Nadal.

Tres versiones y tres precios

Rafa Nadal se publica en tres versiones diferentes, con precios de 120, 1.200 y 3.000 euros. La edición de 120 euros ofrece una opción más accesible para acercarse a la trayectoria del tenista a través de la fotografía. La segunda asciende a 1.200 euros.