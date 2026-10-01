Salen a la luz las últimas imágenes de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de morir

Casi dos semanas después de conocerse la pérdida de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, han salido a la luz las que serían sus últimas imágenes con vida. Se trata de un vídeo especialmente significativo que fue grabado justo a su llegada a Resolution Living, el centro de recuperación de Santa Mónica en el que ingresó apenas 24 horas antes de fallecer.

En las imágenes trascendidas, Presley aparece con una camiseta blanca de tirantes, un collar plateado y unas gafas de ver de color negro. Se enfoca escasos segundos en modo selfie, ya que se centra principalmente en enseñar las instalaciones que iban a convertirse en su hogar hasta nuevo orden, intentando así hacer un vídeo tipo room tour. Entre ellas se ve el interior de su habitación (que parece ser una estancia de dos plantas), con dos camas de matrimonio y un balcón que tenía vistas a los exteriores, los cuales contaban con mesas de ping pong, pistas de tenis y bastante vegetación en los alrededores.

Las imágenes publicadas por Page Six son grabadas el sábado 19 de septiembre y el joven murió el 20 de septiembre, justo después de haber acudido al centro citado con la intención, según las informaciones publicadas, de tratar sus problemas de adicción. Un portal estadounidense sostiene que el modelo llegó a la clínica bajo los efectos de las drogas y que, a la mañana siguiente, la Policía recibió una llamada por un paro cardíaco y otra relacionada con una posible sobredosis.

Aunque por el momento no se ha esclarecido si estas llamadas estaban relacionadas con el caso de Presley, sus restos mortales ya habrían sido incinerados y su familia tendría previsto celebrar un funeral íntimo en los próximos días. Mientras continúan las incógnitas sobre lo sucedido, las últimas fotografías del joven permiten reconstruir sus últimas horas antes de su inesperado fallecimiento.

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El misterio que rodea al centro de rehabilitación

Revolutions Living es el centro de máximo lujo donde el hijo de Cindy Crawford decidió internarse. Se trata de un complejo exclusivo que cuenta con amplias estancias que, sin duda, no hacían presagiar que podían suceder episodios tan trágicos. Sin embargo, según Page Six, el centro no constaba como centro de rehabilitación de personas con problemas de drogadicción. Y es que, al parecer, no poseía la licencia estatal para ejercer como tal. Además, en medio del revuelo, también se ha conocido que el dueño de la residencia tenía antecedentes penales relacionados con la venta y el consumo de drogas. Unos delitos por los que ya cumplió condena, pero que sin duda llaman especialmente la atención si se tiene en cuenta el objetivo del centro: ayudar a personas con problemas de adicción.