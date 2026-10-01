Alcaraz se estrena en Tokio con una victoria sufrida ante Michelsen

Carlos Alcaraz se ha estrenado este jueves en el Open de Tokio con una sufrida victoria ante el americano Alex Michelsen por 7-6, 4-6 y 6-1. El tenista murciano tuvo que remar más de la cuenta durante más de dos horas y media en este primer partido en tierras japonesas para avanzar a los octavos de final de dicho torneo.

No tuvo un debut sencillo Carlos Alcaraz en el Open de Tokio. El murciano se vio las caras con Michelsen, que venía de alcanzar los cuartos de final en el pasado Abierto de Estados Unidos, en su duelo de primera ronda. El primer set sería prueba de ello, con un Alcaraz constantemente a remolque, teniendo que responder con un ‘contra break’ a la primera rotura del encuentro, obra del estadounidense en el sexto juego.

Así, se llegaría al tramo final del primer set con todo muy igualado. Con 4-4, Alcaraz dispuso de opción de ‘break’, pero no la consiguió convertir. Además, pasó a tener que levantar tres bolas de set en el siguiente juego: la primera con una gran derecha, la segunda con un buen saque y la tercera gracias a un error de su rival. Y como todo parecía indicar, el ‘tie break’ llegaría, aunque después de dos juegos al resto consecutivos y desperdiciando el español su saque para cerrar el set.

En la muerte súbita, Alcaraz estuvo intratable. Lo encarriló con cuatro puntos seguidos, dos al resto, una ventaja que, pese a los esfuerzos de Michelsen, sería definitiva para el 7-1 final. Se colocaba el murciano por delante en el partido tras un disputadísimo primer parcial, pero el estadounidense no iba a perderle la cara al partido, sino todo lo contrario.

Michelsen conseguiría quebrar el saque de Alcaraz en el primer juego del segundo set, para posteriormente confirmar su ‘break’ con un saque en blanco. Una ventaja que pudo ser mayor si el murciano no salva en su siguiente turno de servicio una bola de rotura en contra. El estadounidense perdonó y Alcaraz lo aprovechó para ganar confianza de cara al siguiente juego al resto, en el que el español devolvería la igualdad al partido rompiendo a Michelsen (2-2).

Y lejos de relajarse, Alcaraz aprovechó la inercia para conseguir un segundo ‘break’ consecutivo que lo colocó con 4-2 y saque. Sin embargo, cuando el partido parecía abocado a la victoria de Alcaraz en dos sets, Michelsen sacaría su mejor tenis para sumar cuatro juegos consecutivos –dos al resto–, e igualar el partido a un set (6-4). Le tocaba volver a remar al murciano para llevarse el triunfo.

La reacción de Alcaraz

Así lo haría en la tercera manga. Alcaraz fue una apisonadora de inicio a fin con parcial de 5-0 de inicio, que no dejó ningún tipo de opción a Michelsen. De hecho, lo único que podría hacer el estadounidense, antes de que el de El Palmar cerrara el partido tras 28 minutos de tercer set, sería sumar un juego al resto (6-1). Se llevaba el triunfo Alcaraz, que en segunda ronda se medirá al italiano Matteo Arnaldi.