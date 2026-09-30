La defensa de Alcaraz al tenis tradicional: «Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams»

Hace tiempo que el tenis camina de manera inexorable hacia el estrangulamiento. Su calendario, cargado, satura el curso y los tenistas, con Alcaraz a la cabeza, han alzado la voz en más de una ocasión. La acumulación de partidos, los desplazamientos y la falta de descanso son el grueso del argumentario de los tenistas, que desde hace tiempo también debaten sobre el formato del tenis. Alcaraz, en el marco del ATP 500 de Tokio, ha dado su opinión.

«Cambiar a tres sets mataría el legado de los Grand Slam. Jugar a cinco sets es lo que los hace especiales, donde se demuestra de verdad quién está preparado física y mentalmente para aguantar esos maratones y donde la historia del tenis ha escrito sus mayores páginas. Es un formato duro para los jugadores y para el calendario, pero si quitamos los cinco sets en los grandes torneos, perderíamos la esencia misma de este deporte y lo que significa ganar un Grand Slam», aseguró.