El juez envía a prisión provisional al brasileño detenido por la muerte de su pareja en Benidorm

El titular de la Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Benidorm ha decretado este miércoles prisión provisional, comunicada y sin fianza para el brasileño detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, de la misma nacionalidad.

El detenido está investigado por un delito de homicidio o asesinato. Sus dos supuestos cómplices en relación a estos mismos hechos, ambos también brasileños, han quedado en libertad provisional, si bien continúan como investigados por un delito de encubrimiento. Todo ello, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Agentes de la Policía Nacional habían detenido en la localidad de Benidorm (Alicante) a un varón de origen brasileño y 40 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 33 años y de la misma nacionalidad. Además, habían sido detenidos también otros dos hombres, igualmente brasileños, por su presunta participación en un delito de encubrimiento, tal como publicó OKDIARIO.

Fueron estos dos últimos quienes, según el relato policial, acudieron a la Comisaría para manifestar que un conocido suyo les había dicho que había acabado con la vida de su pareja durante una discusión, utilizando un arma blanca.

Según también el relato policial, estos dos hombres contaron a los agentes que, tras tener conocimiento de los hechos, acudieron hasta el domicilio del presunto autor del crimen, donde comprobaron los hechos. Luego, colaboraron a trasladar el cadáver hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la vecina localidad de Finestrat ante las amenazas recibidas por el supuesto autor del crimen.

El principal detenido, un varón de origen brasileño y 40 años, ha sido enviado a prisión ahora por el juez, en tanto que los otros dos detenidos han recuperado la libertad, si bien siguen en calidad de investigados como supuestos autores de un delito de encubrimiento.