Sneijder reprocha a la Federación holandesa la contratación de Xavi: «Me parece extraño»

Wesley Sneijder, mítico jugador de aquella Holanda subcampeona del mundo en 2010, ha criticado a la Federación holandesa por contratar a Xavi Hernández como su seleccionador. Unas palabras que han causado revuelo después del buen debut del entrenador catalán en la Liga de Naciones tras empatar ante Alemania y ganar en Serbia.

«Encuentro un poco extraño que escojas como seleccionador a un entrenador que no cumple los criterios de la KNVB (Federación holandesa), porque Xavi hizo el A, el B y el Pro en cuatro semanas, cuando todavía era jugador, a través de la Federación Española. Por supuesto que lo tiene, pero no según la norma de la KNVB. Me parece extraño, porque antes en realidad dices que todo entrenador está obligado a seguir el curso de 4 años y medio», comenzó señalando el ex jugador holandés sobre la figura de Xavi.

«Ahora fichas a alguien que no lo ha hecho en absoluto, con el argumento de que sí ha trabajado con grandes entrenadores. Le deseo lo mejor tanto a Xavi como a la KNVB, pero me parece extraño», añadió Sneijder en la cadena holandesa ‘Ziggo Sport’.

El ex jugador, también del Real Madrid, sí le deseó a Xavi suerte en su nueva etapa y realmente le desea que le vaya lo mejor posible. Pero no vio con buenos ojos que la Federación holandesa se saltase sus propias normas para contratar al entrenador catalán. Entiende que la KNVB tendría que haber seguido sus criterios a rajatabla.

Una Selección holandesa que con Xavi ha empezado con buen pie en esta Liga de Naciones. Inició con un empate ante la Alemania de Klopp en casa, en un partido donde la ‘Oranje’ mereció mucho más y donde empató el duelo gracias a un golazo de Gakpo en el descuento. Luego ganó en Serbia, 1-2, y este jueves tiene una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en su grupo si logra vencer a Grecia.