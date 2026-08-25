Xavi Hernández desata las carcajadas en su presentación con Holanda: «Se dice Xavi, como ‘chocolate’»

Xavi Hernández fue uno de los mejores centrocampistas de su época, por no decir el mejor. Marcó una época en España y también en Holanda, al tener buena parte de la culpa de dejarles sin Mundial en 2010. Pese a ello, hay gente que no sabe cómo se pronuncia su nombre. Así se lo han planteado en su presentación como nuevo seleccionador de Holanda y, como solía suceder cuando entrenaba al Barcelona, ha dejado un momento de lo más viral. Se echaban de menos las ruedas de prensa del ex jugador y ex técnico culé. «Xavi Hernández. Xavi, como ‘chocolate’», explicaba al ser preguntado sobre cómo se pronunciaba su nombre.

Una respuesta que, inmediatamente, desataba las risas en la sala de prensa. El nuevo seleccionador de Holanda llega para suplir a Koeman, como ya hiciera en el Barcelona. Después de caer en el Mundial prematuramente, pese a mostrar un buen fútbol y una gran efectividad, a los Países Bajos llega un nuevo seleccionador. Esta vez, extranjero, puesto que en los últimos tiempos Van Gaal y Koeman habían alternado su presencia en el banquillo oranje.

Xavi Hernandez es histórico, vuelve a una rueda de prensa y no se le ocurre mejor idea que decir que se llama como el chocolate 🤣😭 pic.twitter.com/D00cSqxMKR — Sadiquinho (@SadiquinhoFCB) August 25, 2026

En su presentación, ha sido cuestionado por un futbolista al que conoce bien y que está ahora en el foco: Frenkie de Jong. «Lo más importante es que se recupere bien. Está con la lesión, está motivado con nuestra llegada a la selección neerlandesa. Creo que debe ser un jugador importante para nosotros igual que lo debe ser para el Barça», dijo Xavi.

«Me parece un jugador fundamental para nuestra idea, para nuestra filosofía y ojalá se pueda recuperar lo antes posible», incidió el exfutbolista y exentrenador del Barcelona.

El nuevo seleccionador neerlandés añadió que ya está en contacto con De Jong, quien jugó bajo sus órdenes durante su etapa en el combinado azulgrana y que este mismo martes se ha probado sobre el césped de entrenamiento por primera vez tras lesionarse durante el Mundial.