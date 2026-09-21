Unos 600 separatistas gallegos impiden un acto de Vox en Santiago de Compostela

Unos 600 separatistas gallegos han impedido la celebración de un acto de Vox en Santiago de Compostela. Militantes y seguidores del partido acudieron al centro sociocultural donde el eurodiputado Jorge Buxadé daría un discurso para inaugurar el curso político. La Policía Nacional tuvo que intervenir para que los dos grupos no se enfrentaran.

A las puertas del Centro Sociocultural Santa María, los separatistas, en su mayoría jóvenes, hicieron una cadena humana para que los simpatizantes de Vox no entraran al recinto. Los vecinos cuentan que desde el mediodía este grupo estaba dentro del centro para impedir el evento; ya a la hora de realizarse, al grito de «aquí no pasa Vox», el centenar de personas allí presentes mostró su rechazo al acto.

El acto estaba programado a las 19:30 horas, con el objetivo de movilizar a su electorado para las próximas elecciones regionales; los dirigentes iban a tocar temas sobre el despliegue territorial. El dispositivo policial separó a los dos grupos y se saldó sin un enfrentamiento ni heridos.

En declaraciones a la prensa, acompañado de María Ruiz Solás, vicesecretaria nacional de organización, reaccionó al boicot resaltando que la izquierda tiene miedo a la libertad y a la democracia, que el partido liderado por Santiago Abascal va a seguir en todas las calles de España. Además, culpó a Pedro Sánchez: «Esta es la España que quiere Sánchez. La España de la violencia, de la confrontación y del enfrentamiento».

El eurodiputado se dirigió a la alcaldesa de la ciudad asegurando que tiene la responsabilidad de garantizar que puedan ejercer su derecho de expresar sus ideas en libertad y seguridad.

Luego, con megáfono en mano, Buxadé intentó dirigirse a los simpatizantes de Vox y al grupo de separatistas, alegando que, por mucho que intenten amedrentarlos, insultarlos y acosarlos, ni impedir que ellos puedan hablar con libertad, no conseguirán callarlos.