Zapatero gana varios kilos de peso tras su verano recluido sin salir de Madrid preparando su defensa

José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de estar recluido en su casa de Las Rozas (Madrid) y ha vuelto a salir a correr por la zona privada del Monte de El Pardo, el lugar donde solía hacer ejercicio antes de que se conociera su imputación judicial. El ex presidente socialista, que llevaba meses sin ser visto fuera de domicilio más que para acudir a la Audiencia Nacional y una entrevista en televisión ha sido fotografiado en exclusiva por OKDIARIO este pasado sábado, sonriente y acompañado de varios escoltas. Y con varios kilos de más. La reclusión le ha pasado factura al ex presidente.

En la imagen se aprecia al ex presidente del Gobierno con un notable aumento de peso respecto a sus últimas apariciones públicas, con el rostro más lleno y la papada marcada, después de meses recluido en su domicilio de Las Rozas Lejos de sus frecuentes salidas al campo que aparecían en sus agendas estos meses se han dejado notar en el índice de grasa corporal. Además ha pasado días muy malos por la imputación de sus hijas y eso también le ha hecho mucha mella a nivel físico y psíquico.

Las imágenes, tomadas el 19 de septiembre de 2026 a las 9:31 de la mañana, muestran a Zapatero con una camiseta verde de manga corta, un chaleco negro, pantalón de deporte tipo mallas y gafas de sol. Ha tratado, según las fuentes consultadas, de pasar desapercibido.

No lo ha conseguido del todo. El dispositivo que le ha acompañado incluía varios vehículos, entre ellos un todoterreno blanco que utiliza habitualmente para desplazarse hasta El Pardo, además de la escolta oficial que conserva por su condición de expresidente del Gobierno.

Un hábito recuperado

Zapatero ha practicado durante años este deporte en la misma zona, corriendo una media de 10 kilómetros diarios hasta que se conoció su imputación. Ha sido habitual que invitara a amigos y a distintas personalidades empresariales a compartir carrera con él por ese paraje. Entre ellos su pagador el ya célebre empresario Julio Martínez Martínez.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que el ex presidente está saliendo a flote y que su ánimo ha mejorado en los últimos meses, pasado ya el impacto inicial de conocerse su implicación en la causa. El regreso a la carrera se interpreta como un síntoma de ello.

El lugar donde Zapatero corre no está abierto al público. Se trata de un espacio reservado por Patrimonio Nacional, situado junto a la presa, en un coto privado blindado con grandes portones cerrados con candado. Nadie puede acceder sin autorización.

La zona, vigilada de manera constante, está considerada un enclave privilegiado para el senderismo por la abundancia de fauna que alberga. Uno de sus acompañantes ha llegado a describirla como uno de los mejores lugares de Europa para practicar este deporte.

Pese a estar imputado en la Audiencia Nacional, Zapatero sigue disfrutando de ese acceso restringido, así como del uso de vehículos oficiales y conductor privado, servicios de los que también se sirvió el día en que acudió a declarar ante el juez.

El caso que investiga al ex presidente tiene su origen en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea venezolana Plus Ultra, una ayuda que no devuelve. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si Zapatero y sus hijas cobraron más de medio millón de euros a través de una sociedad instrumental, Análisis Relevante SL, justo después de concederse aquella ayuda.

El instructor del caso, el juez José Luis Calama, ha citado a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del ex presidente y también imputadas en el procedimiento, para que declaren de forma presencial el próximo 30 de noviembre. Ambas habrían canalizado parte de los fondos a través de su empresa Whathefav, que, según la investigación, simulaba trabajar para la citada consultora.

Esa sociedad fue creada por Martínez Martínez, señalado como testaferro del ex presidente, con quien Zapatero se reunió apenas 72 horas antes de que este fuera detenido e imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El magistrado tiene además pendiente citar a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero desde hace más de dos décadas, quien habría realizado gestiones empresariales en su nombre y emitido facturas a su favor.

Por el momento, el ex presidente no contempla llegar a un acuerdo con la Fiscalía ni colaborar activamente con la investigación, al considerarse inocente de los delitos que se le imputan. Quiere una causa de nulidad del caso –como que el juzgado ha usado whatsapps intervenidos en EEUU– sin entrar en el fondo de las acusaciones.

Su postura contrasta con la de Martínez Martínez, quien ha optado por colaborar y aportar información sobre el entramado societario. El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, ha intentado sin éxito coordinar una estrategia conjunta con otros imputados en la causa.

No es la primera vez que el ex presidente ha mostrado especial cuidado en no dejar huella de sus movimientos. Documentos de la investigación recogen que, en sus viajes a Venezuela, buscaba «pasar totalmente desapercibido» combinando vuelos comerciales con trayectos en aviones operados por PDVSA para esquivar los registros habituales de pasajeros. Aquella misma cautela parece haberle acompañado ahora, aunque esta vez el objetivo fuera solo un paseo matutino.

Antes de esa cita de sus hijas, Zapatero ha optado por recuperar, siquiera raudo y por unas horas, la rutina que la instrucción judicial le arrebató. Queda por ver si el trote matinal por el coto vedado de El Pardo será, como en tantas otras ocasiones de su carrera política, el preludio de una nueva tormenta o solo el respiro pasajero de quien corre, literalmente, contra el reloj de la Audiencia Nacional y el nuevo plazo de 3 días para entregar toda la documentación que tiene en su poder sobre el ajuar de joyas que le intervinieron.