Se buscan voluntarios para vivir gratis en Irlanda con habitación privada y dos comidas al día a cambio de actualizar una tienda en Shopify 25 horas semanales

¿Quién no ha fantaseado con pasar un mes en la Irlanda rural sin pagar alquiler? Una casa de huéspedes del condado de Monaghan, en el norte de la isla, ofrece techo y dos comidas al día a un voluntario que le eche una mano con su tienda online, con ChatGPT y con las redes sociales.

La oferta pide 25 horas a la semana, con dos días libres, y una estancia de entre tres y cinco semanas. A cambio hay habitación privada o cama en dormitorio compartido, desayuno y cena a diario, internet de alta velocidad y espacio para trabajar. Eso sí, hay requisitos de edad e idioma, y todo pasa por Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Monaghan

La anfitriona, Elizabeth, regenta Lynster House, una casa de huéspedes verificada por la plataforma que responde al 80% de las solicitudes en menos de un día. Según el listado de Monaghan Tourism, la casa está a las afueras de la ciudad de Monaghan, a menos de 90 minutos en coche de los aeropuertos de Dublín y de Belfast.

Elizabeth también lleva Kiwi Country Clothing, una tienda online de ropa de campo y prendas de lana merino, y ahí es donde hace más falta la ayuda. ¿Qué recibe el voluntario? Alojamiento, desayuno y cena, lavandería gratis, bicicletas, excursiones de senderismo y tours. La comida del mediodía, ojo, no entra.

El perfil acumula 22 reseñas con una nota media de 4,5 sobre 5. Los viajeros destacan la práctica de inglés, la cocina y a la anfitriona, «muy amable y acogedora» y gran conocedora de la historia del condado de Monaghan. Una reseña avisa de que el ritmo es intenso y otra de que el trabajo web es de nivel básico.

Las tareas tecnológicas y el horario

La principal de las dos webs es la tienda de Kiwi Country Clothing, montada en Shopify, la plataforma para crear tiendas online sin programar desde cero, y la ayuda se concentra sobre todo entre octubre y diciembre. La web de la casa de huéspedes solo necesita pequeñas mejoras.

¿Hace falta ser programador? No demasiado. La ficha habla de subir fotografías, crear alguna página y hacer actualizaciones menores, y añade ayuda con ChatGPT y con las redes sociales, sin detallar qué uso quiere darle al asistente de inteligencia artificial. Recuerda a quienes se van a vivir a la Antártida a mantener las redes de una base, pero en versión más tranquila.

Son 25 horas semanales, con dos jornadas libres para recorrer la zona. No exige portfolio, así que un ordenador portátil, soltura con las redes y ganas de aprender parecen suficientes. Que un negocio rural busque a alguien así dice mucho de cómo se ha extendido el trabajo a distancia.

Los requisitos para postularse

Elizabeth busca a viajeros de entre 23 y 40 años con inglés fluido y solo acepta a quien viaje solo, así que las parejas quedan fuera. La plaza figura como disponible entre septiembre y febrero. No incluye vuelos, seguro de viaje, transporte dentro de Irlanda ni visado, aunque la ficha no menciona tasas extra.

¿Necesita visado un español? No. Irlanda no forma parte del espacio Schengen, pero es un país de la Unión Europea y, según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, los ciudadanos españoles pueden entrar libremente con el DNI o el pasaporte en vigor. El seguro lo paga el voluntario, igual que en convocatorias tan llamativas como la de la NASA y sus voluntarios para simular una misión a Marte.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

Primero hay que crear un perfil y elegir un plan anual. El básico, Trips Solo, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros); los de parejas arrancan en 69 dólares (unos 60 euros), y los Pack de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros) dan más cobertura. La página de planes de Worldpackers detalla las diferencias.

Después se envía la solicitud, se espera la preaprobación de la anfitriona y se confirma el viaje. Ese paso activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y garantiza la devolución del dinero si ningún anfitrión responde en los primeros 30 días.

No es un empleo como el de la empresa británica que paga alojamiento y 75.000 euros por trabajar con robots humanoides, sino un intercambio de tiempo por techo y comida. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.