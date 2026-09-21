El nuevo gigante eléctrico chino mide 5,3 metros, tiene 646 CV y una batería de 120 kWh y ya suma 30.000 reservas en 48 horas

Más de 5,3 metros de largo, una batería de 120 kWh y un precio que en China equivale a unos 56.000 euros. Así se presenta el Voyah Dream 9, el nuevo buque insignia de la marca eléctrica de lujo de Dongfeng, que abrió su preventa el 5 de septiembre de 2026 sin fiesta de lanzamiento.

¿Funcionó la jugada? Según la propia marca, en 48 horas ya había más de 30.000 reservas. La venta definitiva está prevista para el 22 de septiembre, y la versión eléctrica promete hasta 701 kilómetros de autonomía con el ciclo de homologación chino. Conviene leer la letra pequeña de esa cifra.

Qué es el Voyah Dream 9

Voyah es la marca premium de eléctricos del grupo estatal Dongfeng y cotiza en la Bolsa de Hong Kong desde marzo de 2026. Su monovolumen actual, el Dream, ha sido este año el mejor monovolumen híbrido enchufable en el estudio de calidad inicial de J.D. Power de coches electrificados en China.

El Dream 9 sube un escalón. La compañía lo coloca en el segmento de lujo de unos 500.000 yuanes (unos 65.000 euros), con 5,3 metros de largo y 3,2 metros entre ejes, más que muchas plazas de garaje. Dentro hay tres filas de asientos, y las butacas de la segunda giran, se tumban en modo gravedad cero y dan masajes.

Una batería de 120 kWh

La versión 100% eléctrica monta una batería de 120 kWh (kilovatios hora, la medida de cuánta energía guarda), fabricada por CATL y, según Voyah, la mayor de cualquier monovolumen a la venta. Con ella homologa hasta 701 kilómetros, lejos del récord de 1.100 kilómetros que anunció BYD este verano en una berlina.

¿Se pueden hacer 701 kilómetros de verdad? Difícil. La cifra está medida con el ciclo chino CLTC, un protocolo de laboratorio bastante más optimista que el WLTP europeo, así que en una autovía española el número real quedaría por debajo.

El sistema eléctrico trabaja a 800 voltios, lo que permite cargar muy deprisa, y mueve dos motores que suman 475 kW (unos 646 CV). Quien no quiera depender del enchufe tendrá tres versiones híbridas enchufables con un 1.5 turbo de gasolina y 555 kW combinados (cerca de 755 CV). Su batería de 65 kWh pasa del 20% al 80% en doce minutos, asegura la compañía. Lo que dura un café.

Huawei, precios y 30.000 pedidos

Buena parte de la tecnología es de Huawei. El Dream 9 estrena el sistema de conducción asistida Qiankun ADS 5, con 37 sensores, entre ellos cuatro LiDAR, una especie de radares láser que dibujan en tres dimensiones lo que rodea al coche. La arquitectura está preparada para la conducción automatizada de nivel 3, en la que el coche conduce solo en ciertas situaciones y avisa al conductor para que retome el mando, aunque de momento no se sabe qué funciones llegarán activas.

La preventa arrancó con cinco versiones, dos eléctricas y tres híbridas. Los precios van de 429.900 a 529.900 yuanes, entre 56.000 y 69.000 euros al tipo de cambio del Banco Central Europeo, con ventajas de preventa de hasta 50.000 yuanes (en torno a 6.500 euros). Ojo, son precios de China, con sus impuestos y ayudas, y no sirven de referencia para España.

Lu Fang, presidente de Voyah, defendió que no cancelaban el lanzamiento, sino el ruido de marketing, y que preferían que los clientes probaran el coche antes de contarles lo bueno que es. Dos días después, la compañía anunció que las reservas superaban las 30.000 unidades, más de 20.000 de ellas de clientes que ya tenían un Voyah. Todavía está por ver cuántas acaban en matriculaciones.

La puerta de Europa

Voyah entregó en agosto 13.003 coches y en lo que va de 2026 acumula más de 102.000, un 25% más que un año antes. Eso sí, cerró el primer semestre con pérdidas de unos 390 millones de yuanes (unos 51 millones de euros) por el encarecimiento del litio y los chips y por la dura competencia.

¿Y llegará el Dream 9 a España? Nada anunciado por ahora. Pero en mayo de 2026 Dongfeng y Stellantis firmaron un acuerdo preliminar para crear una empresa conjunta, controlada al 51% por el grupo de Peugeot, que vendería los Voyah en determinados mercados europeos y podría fabricarlos en la planta francesa de Rennes.

Producir aquí esquivaría los aranceles extra que la Unión Europea aplica desde finales de 2024 a los eléctricos hechos en China, mientras Bruselas mira con lupa a los híbridos chinos. Por lo pronto, el Dream 9 tendrá que demostrar en casa que sus 701 kilómetros son algo más que un buen titular.

El documento oficial en el que Voyah detalla el posicionamiento del Dream 9 se ha publicado en la web de la Bolsa de Hong Kong.