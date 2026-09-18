Así es el Denza Z9S, la berlina de lujo de BYD que dispara la autonomía eléctrica hasta los 1.100 kilómetros y que aún no tiene fecha de llegada a España

Un coche eléctrico que anuncia 1.100 kilómetros sin pasar por el enchufe suena casi a ciencia ficción. Es lo que promete el Denza Z9S, la berlina grande de la marca de lujo de BYD, que abrió sus reservas en China a principios de agosto de 2026 presumiendo de récord mundial de autonomía.

Ahora bien, conviene leer la letra pequeña antes de emocionarse. Esa cifra está medida con el ciclo chino CLTC, bastante más generoso que el europeo, así que en una carretera española el número real sería bastante menor. ¿Cuánto menos? Ahí está la clave de todo este asunto.

Qué promete el Denza Z9S

El Z9S es un coche grande, de unos cinco metros, con plataforma de 800 voltios y batería Blade de segunda generación, la tecnología de celdas planas que BYD fabrica en casa. La versión más ambiciosa declara 1.100 kilómetros de autonomía.

El catálogo tiene más escalones. Hay una variante con batería más pequeña que se queda en unos 920 kilómetros y otra de tracción total, con tres motores y cerca de 890 kW de potencia, que baja hasta unos 780 kilómetros. Potencia de sobra, desde luego.

La marca también presume de carga ultrarrápida con su sistema de alta potencia, capaz de recuperar buena parte de la batería en pocos minutos. El detalle es que esos cargadores todavía son rarísimos fuera de China.

Por qué el récord tiene truco

Aquí entra el famoso CLTC, el ciclo de homologación chino. Mide el consumo en unas condiciones bastante suaves, con poca velocidad alta y sin grandes exigencias, así que tiende a dar cifras infladas frente a lo que luego marca el coche en la vida real.

En Europa se usa el WLTP, que es más duro. La diferencia entre ambos ronda el 20% y en algunos casos se va bastante más arriba. Traducido, esos 1.100 kilómetros se quedarían en torno a 880 si el coche se homologara aquí, y menos todavía en autopista a 120 por hora.

Es un poco como comparar el consumo que anuncia un electrodoméstico con el que luego ves en la factura. No es mentira, pero se mide en un laboratorio muy amable.

Qué significa para Europa

Aunque la cifra esté hinchada, el dato sigue siendo llamativo. Ochocientos y pico kilómetros reales colocarían al Z9S por encima de casi cualquier eléctrico que hoy se vende en el continente, y eso explica el ruido que ha montado el anuncio. No sería la primera vez que una marca china da la campanada, como ya ocurrió con el coche más rápido del mundo.

De momento, el coche se ha presentado para el mercado chino y BYD no ha confirmado precios ni fechas para España. Sí ha dejado claro que la familia Denza es su apuesta de gama alta para salir de China, en un mercado donde sus ventas ya rozan las de Tesla.

La lectura interesante no es tanto el récord como la velocidad a la que China está estirando la autonomía de sus baterías. Hace cinco años, 500 kilómetros ya parecía mucho. Hoy se habla del doble, mientras en Europa se sigue discutiendo qué coche alemán puede plantar cara.

Los datos técnicos y las cifras de autonomía del Denza Z9S se han publicado en los canales oficiales de BYD.