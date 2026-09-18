Después de pedir prestados hidroaviones a la UE, España encarga el sucesor del Canadair CL-415: el DHC-515 llegará en 2028 con 38 unidades ya contratadas

Los aviones amarillos que sobrevuelan los incendios en verano son casi todos veteranos. El modelo que los debía relevar dejó de fabricarse hace más de una década y desde entonces Europa ha ido tirando de flota envejecida y de reparaciones.

La solución tiene nombre y ya está tomando forma en Canadá. Se llama DHC-515 Firefighter, hay 38 unidades encargadas y las primeras piezas empiezan a encajar. La entrada en servicio está prevista para 2028.

Qué es el DHC-515

Es el heredero directo del Canadair CL-415, el hidroavión anfibio que carga agua deslizándose sobre un lago o sobre el mar sin necesidad de aterrizar. Bombardier abandonó ese programa y De Havilland Canada retomó el proyecto en marzo de 2022.

Por fuera se parece mucho al antiguo. Los cambios importantes están dentro, con aviónica moderna en la cabina y materiales nuevos que resisten mejor la corrosión provocada por el agua salada. Eso debería abaratar el mantenimiento, que era uno de los grandes problemas del modelo anterior.

El dato que mejor explica para qué sirve es el de la recarga. El avión rellena sus depósitos en apenas doce segundos rozando la superficie del agua, lo que le permite encadenar pasadas sobre un fuego cercano sin volver a la base.

Cómo va la producción

La fábrica está en Calgary y ahora mismo hay cuatro aparatos en distintas fases. El primero ya tiene la cabina unida a la sección delantera del fuselaje y la parte central terminada.

También se ha completado la primera ala, con 28,6 metros de envergadura, mientras la cabina del segundo ejemplar avanza en paralelo. Son hitos poco vistosos pero son los que marcan si un programa aeronáutico llega a tiempo.

De momento el calendario apunta a 2028 para las primeras entregas. En un sector donde los retrasos son la norma, conviene dejar margen.

Quién lo ha comprado

La lista de clientes es prácticamente un mapa del Mediterráneo. Grecia ha encargado siete unidades, Croacia dos por 105 millones de euros y también han firmado Italia, Portugal y España, un país que este verano tuvo que pedir hidroaviones prestados a la Unión Europea.

Buena parte de esas compras se apoyan en la financiación europea del mecanismo rescEU, pensado precisamente para que los países compartan medios aéreos cuando las campañas de incendios se solapan. En esa línea va también la propuesta de crear una oficina europea de hidroaviación en Mallorca.

La flota completa podría descargar cerca de 700.000 litros de agua al día sobre las zonas afectadas. Después de los últimos veranos en el sur de Europa, esa cifra explica bastante bien las prisas.