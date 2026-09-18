Muere la alcaldesa de Fuentes de Jiloca tras ser atropellada cuando repartía el correo

Rosa Perruca, alcaldesa por el PP de Fuentes de Jiloca, provincia de Zaragoza, falleció en el día de ayer, 17 de septiembre, en torno a las 18:20 horas a causa de un atropello en la calle Eras de la localidad zaragozana de Langa del Castillo. La política compaginaba su trabajo en la alcaldía con el reparto en Correos y el atropello pudo haberse producido durante los repartos.

Las primeras hipótesis señalaban que un vehículo le habría pasado por encima, falleciendo prácticamente en el acto. En estos momentos, la investigación se mantiene abierta por la Guardia Civil y la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) está valorando el caso.

El Partido Popular aragonés ha lamentado los hechos acaecidos y ha mostrado su pésame a la familia de la víctima. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y militante del PP, ha mostrado su pesar y apoyo a familiares y amigos de Perruca a través de la red social X, añadiendo que todo el partido está de luto.

«Acaban de comunicarme el fallecimiento de la alcaldesa de Fuentes de Jiloca, Rosana Perruca, en un accidente de tráfico. Todos sus compañeros estamos de luto. Mi pésame a sus familiares y amigos. Descanse en Paz», escribió Azcón en su perfil oficial de X.

El líder del PP en Zaragoza se sumó a los mensajes de apoyo

Ramón Celma, líder pepero en Zaragoza, también tuvo en X unas palabras de cariño a los seres queridos de la fallecida. «Muy apenados por el fallecimiento de Rosana Perruca, alcaldesa de Fuentes de Jiloca. Rosana dedicó sus mejores esfuerzos y cariño a su pueblo y a sus vecinos, dejando una huella que permanecerá en Fuentes de Jiloca y en toda nuestra provincia como ejemplo de entrega y de servicio público», expresó.

Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza por el PSOE, mostró sus condolencias por el fallecimiento de Perruca. «Lamento profundamente la trágica pérdida de una servidora pública que trabajaba duro por su pueblo y por sus vecinos y vecinas. En estos duros momentos quiero mandar un sentido abrazo a su familia y amigos y a todos sus compañeros del Partido Popular», lamentó Sánchez Quero.