Azcón investido presidente de Aragón: «Para PP y Vox la prioridad absoluta es la democracia»

Jorge Azcón ya es presidente de Aragón: el popular ha sido investido con los votos a favor del PP y Vox este miércoles en las Cortes, donde ha sostenido que la «prioridad absoluta» de ambas formaciones «es la democracia». Azcón ha defendido que el pacto «va a ser bueno para Aragón» y que el principio de prioridad nacional se aplicará «conforme la legalidad vigente».

En su intervención, ha asegurado que se cumplirá con las condiciones de «legalidad, competencia y mínimo común denominador», prometiendo que ningún expediente irá al Consejo de Gobierno sin el informe favorable de los letrados de la Comunidad Autónoma, tras lo que ha recalcado que el acuerdo se llevará a término cumpliendo las competencias de la Comunidad Autónoma.

«Hago el mismo discurso porque ustedes hacen el mismo discurso, el discurso del miedo, diciendo a los aragoneses que se avecinan las siete plagas de Egipto», lo que ya escuchó en su etapa de alcalde de Zaragoza, restando valor a sus críticas sobre «la privatización de la sanidad, lo que defendió en la campaña electoral y ha vuelto a defender hoy», haciendo notar que «la realidad son los hechos, no las profecías».

En respuesta a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, Azcón ha insistido en que la aplicación de esta medida del acuerdo se fundamentará en «el arraigo real y verificable con el territorio», de forma que «no se exige ninguna nacionalidad», lamentando que los socialistas tildan a PP y Vox de «racistas y xenófobos».

Además, Azcón ha subrayado que la investidura es «histórica» dado que su candidatura cuenta con el respaldo de 40 diputados de PP y Vox.

Vox a Azcón: «El apoyo no es un cheque en blanco»

Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha advertido que su adhesión al nuevo gobierno no implicará convertirse en un «socio dócil», sino «fiable»: «Seremos leales, exigentes, constructivos y firmes», asegurando que su apoyo al PP «no es un cheque en blanco». Los de Abascal en su turno de intervención han insistido en que la «prioridad nacional» es legal: «Lo ilegal es gobernar sin control, lo injusto es repartir sin comprobar y lo irresponsable es negar que existe un problema».

El acto de toma de posesión del aragonés será este jueves y para los nueve consejeros será el lunes de la próxima semana en la sede del Gobierno de Aragón.