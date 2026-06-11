Una plaga de chinches campa a sus anchas por el centro de menas de Arteaga en Carabanchel (Madrid). Una situación que ha provocado la sublevación de los empleados públicos, quienes se sienten «abandonados». Tal y como ha podido confirmar OKDIARIO, las consecuencias de convivir con esta infestación afectan a los empleados del departamento de limpieza, Cruz Roja y vigilantes de seguridad. Además, fuentes cercanas aseguran que trabajadores de la ONG han estado de baja médica por infecciones derivadas de las picaduras de estos insectos.

Los trabajadores del centro de menas alertaron de la existencia de estos insectos por primera vez el pasado 23 de marzo después de que estos insectos aparecieran «en el comedor de los trabajadores, neveras, paredes, taquillas, sillas y colchones». Según fuentes cercanas, la empresa KUO y el propio centro «no tienen protocolo de actuación contra las plagas».

Y confirman que, tras la primera denuncia, no «procedieron a higienizar el centro ni a mejorar la calidad de la seguridad en relación a la detección y tratamiento de plagas». La segunda vez que dio la voz de alarma de que no se habían erradicado las chinches fue el pasado mes de abril.

Fuentes cercanas aseguran a este periódico que «hay trabajadores que han estado de baja médica por infecciones, e incluso alguna limpiadora ha sufrido las consecuencias de esta proliferación de chinches dentro de su domicilio». Incluso los empleados no son los únicos que se han visto afectados por las chinches; también los inmigrantes que viven en el centro de Arteaga. Actualmente, «no hay constancia del protocolo de actuación que se ha llevado con ellos cuando se han detectado reacciones en los inmigrantes por las chinches, porque el centro lo lleva a nivel interno».

El centro de menas de Carabanchel estaría sufriendo este alud de chinches Cimex lectularius, lo cual constituye un riesgo biológico tipificado por la ley. Entre otros riesgos sanitarios como picaduras, reacciones alérgicas y la propagación a los domicilios de las personas que trabajan en el centro gestionado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Plaga de chinches en el centro de menas

El Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Establece que deben evaluarse y prevenirse los riesgos para la salud derivados de la exposición a agentes biológicos en el entorno laboral.

Además, el artículo 4 obliga a identificar y evaluar los riesgos cuando existan exposiciones a agentes biológicos y a revisar dicha evaluación cuando aparezcan enfermedades o infecciones relacionadas con el trabajo.

Tal y como ha podido saber este periódico, el Ministerio de Infancia y Juventud, así como Tragsa, han llevado a cabo un tratamiento superficial de desinfección para plagas. Por su parte, la mercantil Security Services Kuo, prestadora del servicio de seguridad dentro del centro, «solo aportó mascarillas a los trabajadores tras la primera denuncia»; en la segunda denuncia «no hicieron nada». Los empleados del centro están «abandonados por parte de todos» al no implementar «medidas serias y efectivas».

La primera denuncia de los trabajadores en relación a la presencia de chinches en el centro de menas de Arteaga fue el pasado 24 de abril. En este caso, se detectaron casos de tuberculosis, varicela, sarna y chinches. FTSP USO Madrid solicitó por escrito EPIs adecuados para cada vigilante y turno de trabajo, pero nunca fueron facilitados. Ni por Tragsa ni por KUO. También pidieron «analíticas o, en su caso, vacunas, ya que muchos de los residentes en el centro llegan contaminados desde su país de origen y no se les han practicado controles médicos desde su llegada a España».

Además, los vigilantes de seguridad denunciaron que son ellos los que tenían que hacerse cargo de la limpieza de su puesto de trabajo, vestuario y comedor, cuando existe un departamento de limpieza en el centro.