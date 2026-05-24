Cuatro barrios de Madrid ya tienen más vecinos nacidos en el extranjero que españoles

No hace falta acudir al censo para percibir la transformación demográfica de la capital. Basta con pasear por cualquier barrio de Madrid para reparar en la creciente presencia de personas nacidas en el extranjero. Ese cambio, sin embargo, ha sido especialmente intenso en cuatro barrios concretos, donde la población inmigrante ha superado ya en número a la española.

La llegada de extranjeros se extiende por los 21 distritos que conforman el mapa madrileño, pero ha adquirido mayor protagonismo en Centro, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde. En cada uno de estos distritos hay al menos un barrio en el que los inmigrantes constituyen la mayoría de los empadronados a 1 de enero de 2025.

El caso más llamativo, por su simbolismo y ubicación, es el del barrio de Sol, corazón geográfico de la capital. Allí, los residentes nacidos en el extranjero superan ya a los españoles: 4.435 frente a 4.143. Este vuelco demográfico se ha producido en apenas cinco años —entre 2020 y 2025— con la incorporación de más de 1.500 nuevos vecinos foráneos al barrio, que en 2020 contaba con solo 2.651 inmigrantes empadronados.

El sur de Madrid concentra la transformación más profunda. En el barrio de San Diego, perteneciente al distrito de Puente de Vallecas, la llegada masiva de población extranjera ha elevado a 30.000 el número de residentes nacidos fuera de España, cifra que representa el 55% del censo total del barrio. También en el sur, el barrio de Pradolongo, en Usera, registra casi 12.000 inmigrantes frente a 9.000 españoles, lo que supone que la población de origen extranjero alcanza el 57% del vecindario.

El caso más extremo se da en San Cristóbal, en el distrito de Villaverde —el último en incorporarse administrativamente a la ciudad—, que se ha convertido en el barrio madrileño con mayor proporción de habitantes nacidos en el extranjero. De sus aproximadamente 20.000 residentes, el 64% son inmigrantes, una cifra que refleja el efecto acumulado de años de llegada sostenida de población foránea.

Este fenómeno local es reflejo de una tendencia nacional de mayor escala. Las políticas de regularización y los procedimientos de acogida del Gobierno central, con escasas trabas administrativas, han impulsado la llegada de extranjeros a España, que en el último año ha superado el millón de personas, situando la población inmigrante en el país en cerca de diez millones.

La ciudad de Madrid, en particular, alcanzó en 2025 un récord histórico: más de un millón de personas nacidas en el extranjero viviendo en la región, una cifra que representa el 30,4% de su población total y que consolida a Madrid como el principal destino de la inmigración en España.