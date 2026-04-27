Las colas kilométricas se han normalizado en el Registro del Ayuntamiento de Madrid situado en la calle Bustamante. Vive desde este lunes un destacable aumento de solicitudes en el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El colapso en el sistema de citas ha provocado colas kilométricas en la puerta del registro: «Vinimos a las 10 de la noche y hemos dormido en el suelo».

La saturación en el sistema de citas previas del Registro en el Ayuntamiento de Madrid ha pasado de registrar 1.500 citas diarias a 4.000 y 5.500. «Vinimos con mantas y las tiramos en el suelo para pasar aquí la noche. Es muy duro», relata una de las mujeres que se encuentra en esta kilométrica cola a OKDIARIO.

La afluencia de inmigrantes en situación irregular ha sido tan excesiva que muchos de los solicitantes han pasado la noche en la puerta del registro del Ayuntamiento de Madrid para asegurarse un sitio en estas colas kilométricas: «Fui a mi casa para recoger mantas y volví para cuidar el puesto», añade la misma mujer.

Otra de las mujeres cuenta a este periódico que aguardan desde las 7 de la mañana: «Estamos esperando a ver si se conmueven y nos dejan entrar». Y admite que todos los que se encuentran en la cola vienen para registrar la escasa documentación necesaria para la regularización extraordinaria de Pedro Sánchez.

Los lugares en los que se ha habilitado el proceso de regularización son las oficinas de la Seguridad Social, Correos y oficinas de Extranjería. También se está realizando este proceso desde ONGs como Movimiento por la Paz, encabezada por Francisca Sauquillo y Manuel de la Rocha Rubí, dos históricos socialistas.

Colas kilométricas en España

Según la regularización extraordinaria del Gobierno, podrán comenzar con este proceso todas las «personas extranjeras que hayan solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 y si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026».

Así, para regularizar su situación, únicamente deberán demostrar que se encuentran en España desde antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Además, OKDIARIO ha comprobado que los inmigrantes ilegales que tengan antecedentes penales, incluidos los que se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio, podrán regularizarse en España a pesar de que la Policía Nacional emita un informe en contra.