Colapso, caos y colas kilométricas de inmigrantes en Madrid para la regularización exprés de Sánchez

Al igual que otras comunidades autónomas, Madrid registra un destacable aumento de solicitudes en el proceso de regulación extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha asegurado que se ha pasado de 1.500 citas diarias hace una semana a 4.000 y 5.500.

«Hace una semana teníamos 1.500 peticiones de citas a lo largo del día. Una semana después, cuando el decreto entra en vigor, pasamos a 4.000 y al día siguiente 5.500. Esta es la realidad», ha señalado. Los registros de ventanilla única de Madrid para solicitar este certificado de vulnerabilidad con vistas a la regularización experimentan estas largas colas que colapsan los registros para iniciar el proceso, que primero pasa por obtener un certificado de vulnerabilidad que justifique la concesión de papeles. Así lo muestran las imágenes obtenidas por OKDIARIO en el Registro del Ayuntamiento de Madrid de la calle Bustamante. Las imágenes han sido grabadas a las 07:15 horas de la mañana, antes de abrir.

Desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria, ha aumentado la afluencia de personas en las oficinas para pedir información. Los funcionarios denuncian que «el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal».

La afluencia de inmigrantes en estas oficinas municipales es tan masiva que muchos no han dormido durante la noche para asegurarse de poder entrar en el registro y conseguir el certificado de vulnerabilidad. Los inmigrantes llevan sillas, mantas, agua y comida en las colas durante el tiempo de espera. El Registro del Ayuntamiento de Madrid amanece con largas colas de inmigrantes para conseguir un hueco. En las imágenes se observa cómo la cola se registra varios metros.

Debido a la situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la presentación de un recurso con solicitud de medidas cautelares contra la regularización masiva. Según Ayuso, la medida supone un mensaje negativo para la imagen internacional de España y afirma que esta política «no es propia de un país de la Unión Europea».

Desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM), su presidenta, Judith Piquet, ha trasladado su «preocupación» por la «situación límite» que atraviesan los ayuntamientos. En una carta remitida a la Delegación del Gobierno advierten de que el decreto «está colapsando los servicios municipales» y ha denunciado la «nula comunicación» por parte del Ejecutivo central. Piquet reclama una reunión «urgente» para abordar las consecuencias de la medida.