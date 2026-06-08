La serie que no puedes pasar de ver en junio la tienes en Netflix: tiene comedia, suspense y engancha a todo el que la ve

Este mes de mayo Netflix ha triunfado con series como Gloria, la segunda temporada de El caso Hartung o Némesis, hay una ficción que ha pasado desapercibida: la segunda entrega de Mindfulness para asesinos. Esta original comedia con un toque de suspense ya sorprendió con su primera entrega en la que vimos como Björn Diemel, un conocido abogado, que tiene problemas con su esposa comienza unas clases de mindfulness. El problema es que intenta aplicarlo a su trabajo y su cliente es un jefe de la mafia bastante peligroso que le traerá bastantes problemas y con el que le será bastante difícil desconectar. En esta segunda temporada comprobaremos si Björn ha logrado interiorizar y sacar partido a sus conocimientos de mindfulness. Esta serie es una buena opción para los que disfrutaron de la primera temporada de esta ficción y los que están buscando en el catálogo de Netflix una comedia con un toque de thriller.

La segunda temporada de la serie Mindfulness para asesinos consta de solo 8 episodios de unos 40 minutos cada uno y ha sido protagonizada de nuevo por el actor Tom Schilling que borda el papel de Björn, el abogado estresado y agobiado que recurre al mindfulness para recuperar el tiempo con su hija. Esta original serie ha sido dirigida por Martina Plura y ha contado con el guion de Doron Wisotzky. Una serie que ha contado en la producción con Oliver Berben y Jan Ehlert y ha sido realizada por la colaboración de Constantin Television Production y Netflix Deutschland.

¿Qué ocurre en la segunda temporada de la serie Mindfulness para asesinos?

En la primera temporada el abogado Björn Diemel agobiado por la tensa situación que está viviendo con su esposa y su estresante trabajo, decide apuntarse a unas clases de mindfulness para poder conciliar su vida familiar y profesional. Su esposa le recrimina constantemente que debido a sus trabajo, no tiene tiempo para estar con su hija pequeña y está pensando en pedir el divorcio. El protagonista de esta serie intentará relajarse siguiendo las pautas de esta terapia. Todo se complica cuando Björn intenta poner en práctica sus conocimientos con uno de sus clientes que es un jefe de la mafia. Björn acaba convirtiéndose, sin pretenderlo, en el objetivo de la policía y del grupo mafioso.

Según la sinopsis de la segunda temporada Björn Diemel «ha interiorizado los principios del ‘mindfulness’, ha dejado su estresante trabajo de abogado y ha iniciado su propio negocio. Ahora pasa más tiempo con su hija Emily, las discusiones con su futura exmujer Katharina tienen su atención plena y ha añadido una responsabilidad poco común a su trabajo: es el representante legal de dos clanes de la mafia a cuyos capos ha hecho desaparecer del mapa de manera totalmente consciente».

Además en la sinopsis se explica que en esta etapa de su vida Björn tendrá que enfrentarse a las situaciones familiares habituales: padres helicóptero, chantajes emocionales y los problemas de la vida diaria. “Al final, Björn se da cuenta de que su trabajo interno no solo le ofrece claridad emocional, sino que tiene implicaciones prácticas para sus actividades más turbias”, concluye la sinopsis.

El reparto de esta segunda temporada

El protagonista de esta segunda entrega es de nuevo el actor Tom Schilling que da vida a Björn Diemel, el atribulado abogado aficionado al mindfulness. También tendrán un papel de peso los actores Emily Cox que dará vida a Katharina Diemel y Murathan Muslu a Sascha, entre otros. También en el reparto están los actores Britta Hammelstein como Nicole Eggmann y Peter Jordan como Joskcha Breitner, entre otros.

Es curioso porque algunos de los usuarios de Netflix han explicado que esta segunda entrega es todavía mejor que la primera temporada y que engancha desde el primer episodios. En cuanto a si habrá una tercera temporada de Mindfulness para asesinos Netflix confirmó antes del estreno de la segunda que habrá una siguiente entrega de las aventuras de Björn Diemel. Aunque todavía no se confirmado cuándo será la fecha de estreno, lo más seguro es que se pueda ver a lo largo del próximo año 2027.

La segunda temporada de la serie Mindfulness para asesinos es una buena opción para los que están buscando una ficción original en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix cuyos episodios tengan una duración y en la que se combine la comedia con el suspense. El humor cínico de su protagonista y las surrealistas situaciones a las que se tiene que enfrentar han conquistado a los usuarios de Netflix.