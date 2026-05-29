Hoy en Netflix ‘El caso Hartung’: la miniserie de 6 episodios inspirada en Copenhague que te deja sin aliento en el primer capítulo

En 2021 se estrenó en la plataforma de streaming Netflix la serie de crimen y suspense El caso Hartung cuya trama gira en torno a la investigación de varios asesinatos en la localidad danesa de Copenhague. La serie sorprendió a los usuarios de la plataforma de streaming que estaban deseando que se estrenase una segunda temporada de El caso Hartung que por fin ha llegado a Netflix el pasado 7 de mayo. Esta segunda entrega de la serie danesa regresa con seis nuevos episodios centrados en esta ocasión en el acoso digital, un asesinato y un antiguo caso sin resolver que sale de nuevo a la luz. Las dos temporadas son perfectas para los amantes de las producciones de suspense de origen escandinavo.

La segunda temporada de El caso Hartung se titula El caso Holst y ha sido dirigida de nuevo por Milad Alami y Roni Ezra. La nueva entrega vuelve a sorprender por ese ambiente oscuro y tenebroso en el que se desarrolla la acción. Los protagonistas de esta serie vuelven a ser Mark Hess y Naia Thulin, a los cuales dan vida los actores Mikkel Boe Følsgaard y Danica Curcic. Esta nueva entrega cuenta con 6 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno y es una buena opción para los que han visto la primera entrega y los que disfrutan con las series de misterios y suspense.

La primera temporada de esta serie adapta la novela The Chestnut Man del escritor danés Søren Sveistrup publicada en 2018 que fue un éxito mundial de crítica y audiencia. Un autor conocido por ser el creador de The Killing, que es una referencia entre las producciones de suspense y misterio.

¿Qué ocurre en la segunda temporada de la serie El caso Hartung de Netflix?

La primera temporada comienza con la aparición una joven brutalmente asesinada en un parque infantil a la que le falta una mano. Además, también encuentran un extraño muñequito hecho de castañas. La encargada de resolver el caso es la agente Naia Tullin, la cual se acaba de trasladar a la oficina de Ciberdelincuencia para poder pasar más tiempo con su hija Le. Su compañero de investigación es el agente Mark Hess, el cual ha sido enviado desde La Haya y con el que tendrá sus más y sus menos.

Los dos detectives, Thulin y Hess, se dan cuenta de que el caso está relacionado con Rosa Hartung, la ministra de asuntos sociales, cuya hija Kristine desapareció el año anterior y fue dada por muerta. Las huellas de Kristine estaban en el muñequito hecho de castañas que fue encontrado en la escena del crimen. Los detectives presionan para que el caso se vuelva a abrir, pero todo se complica cuando otras dos mujeres son asesinadas, una de ellas bajo custodia policial.

El caso Holst se centra en la investigación de la policía de la huella online de una mujer de 41 años que ha desaparecido. Los detectives Mark Hess y Naia Thulin descubrirán que un desconocido llevaba meses acosándola y le enviaba fotos, vídeos y una canción de cuna que, en apariencia, parece inofensiva, pero que posiblemente tenga cierta importancia.

Pronto los dos investigadores se dan cuenta también de que el asesinato de esta guarda relación con otro crimen ocurrido dos años atrás. Este era el de una estudiante de bachillerato cuyo caso nunca llegó a resolverse. La gran pregunta que sostiene la temporada es doble: qué relación existe entre ambas víctimas y cuándo volverá a actuar el asesino.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas Mark Hess y Naia Thulin, interpretados por Mikkel Boe Følsgaard y Danica Curcic que tienen que vuelven a dirigir la investigación, aunque su relación personal atraviesa un momento complicado.. El reparto los actores Sofie Gråbøl que da vida a Marie Holst, Katinka Lærke Petersen a Sandra Lindstrøm, Iben Dorner en el papel de Rosa Hartung, Katinka Lærke Petersen, Anders Nyborg como el detective Frank Abildgaard y Anders Hove, entre otros.

El caso Holst es una serie de suspense y misterio que mantiene en tensión a los espectadores desde el primer momento. Una nueva ficción a la altura de The Bridge y Borgen y que para muchos es una de las mejores de este género del catálogo de Netflix. Su secreto puede estar en la combinación de elementos como la tensión psicológica, el suspense, la emoción y el estilo de los dramas escandinavos.

En la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras series del mismo estilo como El puente (Bron/Broen), The Killing, Mare of Easttown, La mantis y Los asesinatos del Valhalla. Sobre si habrá una tercera temporada del caso Hartung por ahora no tenemos ninguna noticia ya que Netflix por ahora no ha comentado nada, pero dependerá de si se puede adaptar alguna nueva historia del escritor Søren Sveistrup. Estaremos muy atentos a las novedades sobre esta serie escandinava.