La joya de terror psicológico que acaba de volver a Netflix y que no deja a nadie indiferente

La primera temporada de la serie danesa de El caso Hartung que se estrenó en 2021 en Netflix y se convirtió en todo un éxito de audiencia en todo el mundo. Ahora cinco años después, regresa a la plataforma de la gran N roja con la ficción El caso Holst, una segunda temporada en la que promete seguir con esa tensión y atmósfera opresiva con la que conquistó a los espectadores. En esta nueva entrega se centra un nuevo juego macabro basado en el acoso digital y las amenazas constantes. Sus protagonistas vuelven a ser Mark Hess y Naia Thulin, a los que dan vida de nuevo los actores interpretados por Mikkel Boe Følsgaard y Danica Curcic. Esta serie es una de las más esperadas por los usuarios de Netflix para este 2026 que esperan que repita la misma fórmula que la primera entrega.

La serie El caso Holst se estrenó el pasado 7 de mayo y tiene solo seis episodios de 55 minutos aproximadamente cada uno. Una original ficción que ha sido creada por Dorthe Warnø Høgh, David Sandreuter y Mikkel Serup y dirigida por Mikkel Serup y está basada en el universo creado por el escritor Søren Sveistrup, conocido por ser el creador de The Killing. Una serie perfecta para los amantes del misterio y el suspense que destaca por su inteligente trama y la interpretación de sus protagonistas Mikkel Boe Følsgaard y Danica Curcic.

¿De qué trata la serie El casa Holst?

Como en la primera temporada, esta segunda entrega comienza con un flashback al pasado en el que se ven varios nidos y crías de pájaro y en los que también hay un niño muerto y un juego del escondite. Una pesadilla que perseguirá ahora a los que lo vivieron.

Después de este desagradable comienzo, nos vamos enterando de que ha aparecido muerta una mujer de 41 años que había desaparecido. Los policías Mark Hess y Naia Thulin descubren que llevaba varios meses acosándola. Naia es una madre soltera a la que vimos en la primera temporada intentando conciliar su trabajo con la crianza de su hija y Mark un introvertido y complejo policía rebotado de Europol,

El autor del crimen del que no saben su identidad había convertido la vida de esta mujer en un extraño juego en el que la observaba, la seguía y le enviaba fotos, vídeos e incluso una canción de cuna que, en apariencia, parecía inofensiva.

Según la sinopsis de la serie: «Cuando una mujer desaparecida aparece asesinada, Mark Hess y Naia Thulin vuelven a reunirse. Su investigación descubre a un acosador que juega al escondite con las víctimas, observándolas y provocándolas con una canción infantil. Una vez más, deben trabajar codo con codo, pero la relación entre los dos detectives es más complicada que nunca».

En esta nueva temporada el asesino no tiene nada que ver con el de la primera entrega y es un hombre enfermo que se obsesionada con una mujer que acaba siendo asesinada. Lo que engancha es la ansiedad con la que la víctima, que seguramente no es la primera recibe los mensajes de este complejo acosador virtual, sufre esta situación.

El reparto de esta serie de suspense

Los protagonistas de la segunda temporada de esta serie danesa vuelven a ser los actores Mikkel Boe Følsgaard y Danica Curcic que dan vida a los policías Mark Hess y Naia Thulin. Además, tienen un papel de peso los actores Sofie Gråbøl que da vida a Marie Holst, a la que conocemos por su participación en The Killing, y Katinka Lærke Petersen a Sandra Lindstrøm.

En el reparto también están los actores Anders Hove como Aksel Larsen, Anders Nyborg como el detective Frank Abildgaard, Iben Dorner como Rosa Hartung, Esben Dalgaard como Steen Hartung, David Dencik como Simon Genz, Özlem Saglanmak como Esra Foldager y Lars Ranthe como Nylander, entre otros.

La serie El caso Holst es una buena opción para los que disfrutaron con la primera entrega o con otras ficciones danesas del mismo estilo. Una serie perfecta para un maratón de fin de semana ya que mantiene la tensión desde el primer episodio y el espectador se engancha a su trama y, como en la primera entrega, resulta muy complicado dejarla. Además, el giro que los guionistas dan a la trama al final de la serie es magnífico y no dejará a ningún espectador indiferente.

Sobre si habrá una tercera entrega de El caso Hartung todavía Netflix no lo ha confirmado de forma oficial, pero está claro que si en tres días se ha posicionado en la quinta posición del Top10 de la plataforma de streaming seguro que pronto tendremos noticias sobre su renovación. Estaremos atentos a todas las noticias que nos lleguen sobre esta genial serie de suspense danesa.