Nueva Zelanda e Irán protagonizan un choque frenético con goles y emoción constante

Nueva Zelanda e Irán ofrecieron un espectáculo de ida y vuelta en Los Ángeles que terminó 2-2. Los oceánicos golpearon primero con el doblete de Elijah Just, mientras que Irán reaccionó con los goles de Ramin Rezaeian y Mohammed Mohebi, mostrando intensidad, cambios estratégicos y ocasiones peligrosas en ambas áreas. El empate refleja la igualdad del grupo y la dificultad de imponerse en cada partido, dejando claro que cada encuentro será una batalla hasta el final.

Nueva Zelanda arrancó el partido golpeando primero, aprovechando un error defensivo de Irán que permitió a Chris Wood girarse y filtrar un pase impecable a Elijah Just. El extremo definió con frialdad cruzando el balón para batir a Beiranvand y adelantar a los “All Whites” en el marcador a los 7 minutos, dejando claro desde el inicio que los oceánicos no iban a ser un rival fácil.

Irán reaccionó de inmediato. Mehdi Taremi intentó superar a la defensa neozelandesa en un mano a mano, pero el defensor Surman estuvo atento y frustró la acción. Poco después, el lateral derecho Ramin Rezaeian encontró espacios para desbordar por la banda, y su centro medido permitió a Shahriar rematar, aunque Nemati se adelantó y convirtió el balón en un cabezazo peligroso que estuvo a punto de cambiar el rumbo.

El primer tiempo fue un constante ida y vuelta. Nueva Zelanda dominaba por momentos con combinaciones rápidas entre Wood y Just, mientras que Irán insistía con centros y disparos lejanos de Taremi y Shahriar, destacando un remate que impactó en el poste. A medida que pasaban los minutos, el juego se endureció: varias faltas, choques y un par de sustos en ambas áreas obligaron a los árbitros a interrumpir el partido y ordenar pausas de hidratación, mostrando la intensidad del encuentro bajo el calor de Los Ángeles.

Máxima igualdad

En la segunda mitad, Irán emergió con fuerza y encontró su premio a los 64 minutos. Mohammed Mohebi apareció completamente solo para cabecear un centro medido desde la derecha de Ramin Rezaeian y empatar el partido, desatando la euforia en el conjunto persa. La emoción aumentó todavía más a los 73 minutos cuando Mohebi repitió la acción y convirtió un segundo cabezazo letal, colocando el 2-2 definitivo.

Los cambios fueron constantes. Nueva Zelanda movió su banquillo para mantener la frescura, con la entrada de Eliot, Thomas y Old, mientras que Irán dio minutos a Hosseinzadeh, Hajsafi y Alipour para mantener la intensidad. Los porteros, Max Crocombe y Beiranvand, brillaron en varias intervenciones decisivas, manteniendo a sus equipos en juego y evitando un desenlace aún más frenético.

El partido terminó con un 2-2 que refleja la igualdad y la intensidad de un choque marcado por ocasiones, cabezazos peligrosos y un juego muy físico. Ambos equipos suman un punto y dejan claro que, en este Grupo G, cada encuentro será un desafío. Nueva Zelanda golpeó primero, Irán reaccionó con rapidez y los Príncipes de Persia demostraron que su ofensiva puede generar mucho peligro. Un espectáculo de fútbol abierto hasta el último minuto en Los Ángeles.