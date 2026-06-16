Detenidos dos paquistaníes por agredir sexualmente a dos jóvenes turistas que estaban en un bar en el Marítimo de Palma

La Policía Nacional en Palma ha detenido a dos paquistaníes acusados de agredir sexualmente a dos jóvenes turistas que se encontraban de fiesta en un local de copas del Paseo Marítimo de Palma. Los hechos ocurrieron de madrugada, alrededor de las 04:00 horas, cuando el servicio de emergencias 091 recibió una llamada de auxilio realizada por las víctimas, dos jóvenes que denunciaban haber sufrido una agresión sexual en un establecimiento de ocio nocturno.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que al llegar observaron a los dos paquistaníes abandonando el local de forma apresurada, lo que levantó sospechas entre los agentes.

Simultáneamente, los agentes fueron requeridos por las dos víctimas, quienes relataron que los detenidos les habrían propuesto mantener relaciones sexuales a cambio de 800 euros, con la intención de trasladarse posteriormente a un hotel cercano. Según el testimonio de los jóvenes, ante su negativa reiterada, los presuntos agresores continuaron con la insistencia y realizaron tocamientos de carácter sexual, incluyendo zonas íntimas y los glúteos de ambos.

Uno de los denunciantes explicó que fue al baño del local, donde sufrió tocamientos en zonas íntimas, hasta que logró salir. El segundo joven manifestó que, en los aseos, uno de los hombres le habría sujetado por el cuello, intentando forzar una situación de sometimiento y dirigiendo su cabeza hacia sus partes íntimas, hasta que consiguió liberarse.

Tras los hechos, ambos jóvenes lograron salir del baño y pedir ayuda. Posteriormente, identificaron a los dos hombres que intentaban abandonar el local como los presuntos autores de la agresión sexual en Palma. Además, señalaron que una tercera clienta del establecimiento habría recibido también comentarios de contenido sexual por parte de los mismos individuos. Es decir, que los dos arrestados presentaban un comportamiento muy promíscuo y les daba igual mantener sexo con hombres o mujeres.

Con toda la información recabada, la Policía Nacional procedió a la detención de los dos varones como presuntos autores de dos delitos de agresión sexual, siendo trasladados a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.