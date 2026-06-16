El Boletín Oficial faculta al Consell de Ibiza para que inicie el traslado de sus basuras a Mallorca

El último número del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), publicado este fin de semana, faculta al Consell de Ibiza «para que determine el traslado de la totalidad de la fracción de rechazo de la basura de la isla a las plantas de tratamiento de Mallorca para su valoración energética». Con este trámite legal y con los ensayos realizados, ya sólo queda la firma protocolaria del acuerdo entre los dos Consells Insulares (Ibiza y Mallorca) para que el traslado de la basura de Ca Na Putxa con destino a Palma se inicie formalmente.

La medida está recogida en la Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), publicada este fin de semana. En el texto, la disposición adicional octava da vía libre al Consell de Ibiza para iniciar las operaciones.

La disposición adicional siguiente, la novena, establece que esta operación acarreará al Govern balear que preside Marga Prohens una subvención a favor del Consell de Mallorca como «administración receptora de los residuos».

Como ya adelantó OKBALEARES este domingo, la Unión Temporal de Empresas (UTE) GIREF ha realizado con éxito las pruebas piloto para el primer traslado del excedente de basuras de Ibiza a la central de Son Reus, en Mallorca. Una vez realizadas estas pruebas piloto, el primer envío se realizará de forma inminente. No se descarta que el convenio entre los dos Consells insulares se firme finalmente la semana que arranca el 22 de junio.

El Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Ibiza aprobó el pasado día 5 de junio el contrato para el traslado a Mallorca de las basuras excedentes del vertedero ibicenco de Ca na Putxa al grupo de empresas GIREF, la misma UTE que se encarga del vertedero y gestión de los residuos que ya no caben en Ibiza.

La Plataforma de Contratación ya informa del importe de este contrato: 2.727.018,17 euros sin contar con el IVA. Es una contratación que no lleva asociados fondos de la Unión Europea.

Esta operación posibilitará el traslado a Mallorca de 30.000 toneladas a la incineradora de Son Reus durante dos años, para acabar así con el colapso y poder alargar el uso del vertedero ibicenco de Ca na Putxa una instalación que se encuentra en un momento crítico y a punto de agotar su vida útil, prevista para finales de 2027.

El plan piloto irá acompañado de todo un conjunto de medidas que tendrán que poner en marcha los ayuntamientos ibicencos para la reducción de residuos. Además, servirá para conocer con certeza las condiciones de transporte de las basuras y el volumen de toneladas que permite gestionar la incineradora de Son Reus.