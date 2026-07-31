Golpe a los ladrones del aire: desarticuladas dos bandas de hurtos exprés en el aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha asestado un importante golpe contra la delincuencia organizada al desarticular dos grupos criminales especializados en hurtos exprés en el aeropuerto de Palma. Los cuatro detenidos, tres mujeres y un hombre de entre 26 y 44 años, están acusados de cometer varios delitos de hurto en los comercios de la terminal aeroportuaria.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran una sucesión de hurtos en tiendas del aeropuerto de Palma durante varios días consecutivos. Todos los robos seguían un mismo patrón: actuaciones rápidas, perfectamente coordinadas y con una huida planificada para evitar ser descubiertos.

Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia y al trabajo de investigación de la Guardia Civil, los agentes lograron identificar a los sospechosos, que habían llegado a Mallorca en vuelos procedentes del Reino Unido.

Las pesquisas permitieron confirmar que los arrestados pertenecían a dos grupos criminales itinerantes, especializados en cometer robos en aeropuertos españoles. Su estrategia consistía en desplazarse de un aeropuerto a otro exclusivamente para cometer hurtos y abandonar el lugar en vuelos previamente organizados.

El modus operandi de estas bandas consistía en aprovechar la gran afluencia de pasajeros en las zonas comerciales para sustraer cartones de tabaco y perfumes de alta gama, productos de gran valor económico y fácil reventa. Mientras unos integrantes ejecutaban el robo, otros vigilaban los movimientos del personal de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar la huida y minimizar el riesgo de ser descubiertos.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que los presuntos delincuentes se cambiaban de ropa en los aseos del aeropuerto antes de abandonar las instalaciones, dificultando así su identificación por parte de los agentes y de las cámaras de seguridad. En muchas ocasiones, toda la operación delictiva se desarrollaba en menos de dos horas desde que aterrizaban en el aeropuerto, motivo por el que este tipo de actuaciones se conoce como hurtos exprés.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a los cuatro presuntos integrantes de ambas organizaciones criminales y ha recuperado efectos sustraídos por un valor aproximado de 10.000 euros.

Con esta actuación, los investigadores han logrado desmantelar dos grupos especializados en hurtos en aeropuertos, una modalidad delictiva que aprovecha la gran afluencia de viajeros y el constante movimiento en las terminales para actuar con rapidez y tratar de pasar desapercibidos.