La Guardia Civil detiene a dos trabajadores por robar 2.300 metros de cable de cobre en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto de Palma han detenido a dos hombres, de 46 y 48 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza por la sustracción de más de 2.300 metros de cable de cobre de las instalaciones de la Terminal D del aeropuerto.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, después de que se detectara la desaparición de cableado eléctrico en una zona restringida de la terminal, cerrada al público debido a las obras de remodelación. El material sustraído, valorado en más de 73.000 euros, pertenecía a las instalaciones de iluminación, climatización y puesta a tierra de varios locales comerciales.

Desde el inicio de las pesquisas, los agentes analizaron los registros de acceso a las zonas afectadas para reconstruir los movimientos del personal autorizado durante el periodo en el que se produjeron los robos. Paralelamente, realizaron diversas inspecciones y comprobaciones en empresas de reciclaje de Mallorca con el objetivo de localizar posibles ventas del cable sustraído.

Como resultado de estas gestiones, los investigadores detectaron que dos trabajadores con acceso autorizado a las instalaciones habían efectuado numerosas ventas de cable de cobre en distintos centros de reciclaje de la isla. Entre ambos llegaron a vender más de 6.100 kilogramos de este material, obteniendo unos beneficios superiores a 24.000 euros.

El análisis de estas operaciones, junto con el estudio de los registros de acceso y el resto de diligencias practicadas, permitió vincular a ambos sospechosos con las sustracciones investigadas.

Asimismo, los agentes comprobaron que el cable retirado durante las obras estaba sujeto a un procedimiento reglado para su gestión como residuo, por lo que los trabajadores carecían de autorización para retirarlo o comercializarlo por su cuenta.

Una vez finalizada la investigación, los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.