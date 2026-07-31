Prisión para un profesor de baile en Mallorca por agredir sexualmente al menos a cinco niñas y distribuirlo por internet

Agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han procedido a la detención e ingreso en prisión provisional de un profesor de baile de 25 años en Mallorca, acusado de agredir sexualmente de forma continuada a al menos cinco menores de entre 8 y 13 años, pertenecientes a la academia en la que impartía clases.

Al arrestado, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, se le imputan delitos de corrupción de menores, agresión sexual, elaboración, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como trato degradante. La titular del Juzgado de Guardia de Inca decretó este pasado jueves su inmediato encarcelamiento. La investigación judicial y policial sitúa el origen de los hechos objeto de denuncia, como mínimo, el pasado mes de marzo.

La investigación arrancó por una alerta de una asociación internacional de defensa de los menores al detectarse un paquete de vídeos y fotografías con contenido explícito de agresiones a una menor. Dicho material se distribuía activamente en aplicaciones de mensajería instantánea y en un foro de la Dark Web especializado en pornografía infantil.

Los especialistas de la UCO centraron sus pesquisas en un detalle clave: el estampado de una camiseta que aparecía en las grabaciones. La prenda conducía a un cartel publicitario de una asociación balear vinculada al break dance. A partir de ahí, el análisis de perfiles públicos en Instagram y TikTok permitió identificar a adultos del entorno con tatuajes característicos en los brazos, coincidentes con los que figuraban en los archivos investigados.

Según información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, las víctimas eran alumnas de una academia de baile de la Part Forana de Mallorca donde impartía clases el ahora detenido. De hecho, en estos instantes, familiares y amigos del arrestado niegan las evidencias y justifican la ausencia del chico diciendo que se ha marchado de urgencia a Ecuador.

Por su parte, el periódico local Última Hora apunta a que las publicaciones en redes sociales permitieron además geolocalizar los distintos puntos donde se habrían cometido los abusos. Una de las víctimas identificadas es hija de una compañera de trabajo del detenido. Del mismo modo y, citando fuentes de la investigación, apuntan a que el sospechoso obligaba a las menores a someterse a prácticas degradantes e ingestas de fluidos corporales bajo el engaño de que servirían para optimizar su rendimiento físico y deportivo.

Durante el registro domiciliario practicado por los agentes el pasado 27 de julio, la Guardia Civil incautó numeroso material informático, teléfonos móviles, tabletas y unidades de almacenamiento masivo con miles de archivos de contenido pedófilo. El detenido ya contaba con un antecedente por agresión sexual registrado en mayo de 2023.

La comunidad del break dance de la Isla está conmocionada con la noticia. De hecho, desde la Liga Palma Breaking League U18, donde el detenido ejerció de jurado en primera fase de selección, han emitido un duro comunicado que les ofrecemos a continuación:

Comunicado de la PBLU18

La PBLU18 quiere manifestar de forma clara y contundente que los hechos ocurridos recientemente en relación con uno de los jurados son totalmente contrarios a las políticas, los principios y los valores que nuestra organización promueve y defiende desde sus inicios.

Por este motivo, hemos decidido desvincularnos por completo de cualquier tipo de comunicación, colaboración o relación con dicha persona. Consideramos que este tipo de situaciones perjudican profundamente el trabajo que todo el equipo de PBLU18 viene realizando con esfuerzo, dedicación, respeto y compromiso, siempre enfocado en las nuevas generaciones y en el fortalecimiento de la comunidad hip hop en España.

Queremos dejar especialmente claro que condenamos de manera absoluta cualquier forma de agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes. Defendemos la libertad de expresión, el respeto, la protección y el bienestar de la infancia, y este tipo de conductas no tienen cabida ni serán toleradas dentro de nuestro proyecto ni en ninguno de los espacios que representamos.

Al mismo tiempo, creemos que esta situación debe servirnos como una oportunidad para reflexionar y reforzar nuestro compromiso con los valores, los principios y los fundamentos de la integración social que, como sociedad, debemos seguir fortaleciendo. Especialmente en los entornos donde se desarrollan el deporte, la cultura y las artes, es fundamental educar, acompañar y construir espacios seguros, inclusivos y responsables para todas las personas.

Desde PBLU18 asumimos el compromiso de seguir impulsando actividades, procesos y acciones que fortalezcan estos principios, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y contribuir de forma positiva al crecimiento de toda la comunidad.

Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la dignidad, la igualdad, la seguridad y la protección de las nuevas generaciones. Estos valores seguirán siendo la base de cada paso que demos como organización.