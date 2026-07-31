Inca intensifica el control sobre los solares privados abandonados y prevé sanciones de hasta 9.000 euros

El Ayuntamiento de Inca ha reforzado este verano las actuaciones para garantizar la seguridad y la salubridad en el municipio mediante un mayor control sobre los solares privados que presentan un estado de abandono. En este contexto, el consistorio que dirige el socialista Virgilio Moreno ha emitido más de una treintena de órdenes de ejecución para requerir a los propietarios la limpieza y el mantenimiento de sus terrenos.

La medida responde al aumento de los riesgos asociados a la falta de conservación de estos espacios durante los meses de verano. La acumulación de vegetación seca incrementa el peligro de incendios, mientras que la ausencia de mantenimiento favorece la proliferación de roedores e insectos, con las consiguientes molestias y problemas para la salud pública.

El Ayuntamiento ha anunciado que intensificará las inspecciones y el seguimiento de los expedientes abiertos. En caso de que los propietarios no atiendan los requerimientos municipales, el consistorio impondrá las sanciones previstas por la normativa, que oscilan entre los 300 y los 9.000 euros. Si el incumplimiento persiste, la administración ejecutará de forma subsidiaria los trabajos de limpieza y repercutirá posteriormente su coste a los titulares de los terrenos.

El concejal de Urbanismo, Andreu Caballero, ha señalado, a través de un comunicado, que la prioridad municipal es «prevenir riesgos y garantizar una ciudad segura y bien cuidada». Según ha explicado, durante las últimas semanas se han intensificado las inspecciones y los requerimientos para asegurar que los solares cumplen las condiciones exigidas por la normativa. Asimismo, ha advertido de que el Ayuntamiento aplicará las medidas previstas por la legislación, incluidas las sanciones económicas y la ejecución subsidiaria de los trabajos cuando sea necesario.

Por otra parte, el consistorio inquer ha destacado la colaboración de numerosos propietarios que mantienen sus parcelas en buen estado o las ceden temporalmente para usos públicos. Gracias a estos acuerdos, el Ayuntamiento ha habilitado varios aparcamientos provisionales que han permitido aumentar las plazas de estacionamiento disponibles en diferentes puntos del municipio, al tiempo que se evita el deterioro de estos espacios.

En esta línea, el Ayuntamiento anima a los propietarios de solares sin un uso previsto a corto plazo a estudiar la posibilidad de ceder temporalmente sus terrenos. Según defiende el consistorio, esta fórmula contribuye a conservar las parcelas en buenas condiciones, facilita nuevos espacios de aparcamiento y ofrece un servicio útil para la ciudadanía mientras los terrenos permanecen sin desarrollar.