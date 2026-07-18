Virgilio Moreno: «Nuestro objetivo es que todos los barrios de Inca se beneficien de las inversiones municipales»

Diez años después de llegar a la Alcaldía de Inca, el socialista Virgilio Moreno afronta el ecuador de su tercer mandato al frente del Ayuntamiento con el reto de consolidar la transformación que ha defendido desde 2015.

Con una larga trayectoria en la política municipal y una figura ampliamente reconocida en la ciudad, el primer edil repasa los principales logros, las asignaturas pendientes y los objetivos que aún se marca para la capital del Raiguer antes de concluir la legislatura.

PREGUNTA.- Usted ha definido esta legislatura como la de la consolidación del modelo de ciudad que comenzó hace diez años. ¿Esa consolidación ya es visible para los ciudadanos?

RESPUESTA.- Sí. Hoy los ciudadanos pueden ver una ciudad más cuidada, con mejores espacios públicos, más actividad económica, una agenda cultural muy consolidada y una administración más cercana. Durante estos años hemos sentado las bases de un modelo de ciudad pensado para las personas y ahora estamos afianzando ese trabajo con proyectos que transforman Inca de forma permanente. Pero la consolidación no significa conformarse. Significa que tenemos un rumbo claro y seguimos avanzando para responder a los nuevos retos que tiene la ciudad.

P.-. ¿Hay algún proyecto que esperaba tener más avanzado a estas alturas?

R.- Siempre nos gustaría que algunos proyectos avanzaran más rápido, especialmente aquellos que dependen de otras administraciones o de trámites urbanísticos complejos. La transformación urbana requiere mucha planificación y los tiempos administrativos no siempre son los que desearíamos. Lo importante es que todos los grandes proyectos estratégicos están en marcha y cuentan con financiación y una hoja de ruta definida.

P.- Las obras del entorno del Teatre Principal y la futura plaza son uno de los proyectos emblemáticos. ¿En qué punto se encuentran y qué supondrán para la ciudad?

R.- Estamos hablando de una transformación urbana importante, ya que es el primer paso para remodelar y mejorar toda la barriada. El nuevo espacio permitirá abrir el Teatre Principal a la ciudad, crear una gran plaza pública, que se convertirá en la tercera sala del teatro, y regenerar todo ese entorno. No será solo una actuación urbanística, sino un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía, con más espacio para pasear, celebrar actividades culturales y dinamizar el centro de Inca.

P.- También se han impulsado mejoras en calles, espacios públicos y aparcamientos. ¿Qué actuaciones destacaría especialmente?

R.- Hemos actuado en numerosos barrios porque creemos que la calidad de vida también se construye desde el día a día. Hemos renovado calles con importantes inversiones también en el ciclo del agua, ampliado aceras, mejorado parques infantiles, creado nuevas zonas de sombra, modernizado instalaciones deportivas y aumentado la oferta de aparcamiento. Nuestro objetivo es que todos los barrios se beneficien de las inversiones municipales y que ningún vecino sienta que vive en una zona olvidada.

P.- El Ayuntamiento ha anunciado una hoja de ruta para facilitar más de mil viviendas en los próximos años. ¿Qué medidas concretas ya están en marcha?

R.- Desde el Ayuntamiento de Inca tenemos claro que garantizar el acceso a la vivienda es una prioridad. Por eso, hemos puesto en marcha un conjunto de acciones concretas que conforman nuestra hoja de ruta para facilitar el acceso a la vivienda, la cual permitirá disponer de más de 1.000 viviendas en los próximos años. Este es un reto complejo, que no tiene una única solución ni puede ser abordado por una sola administración. Necesitamos la implicación de todas las instituciones, del sector privado y de las entidades sociales. Solo desde la cooperación podremos encontrar soluciones efectivas y sostenibles. Además, el acceso a la vivienda se tiene que abordar desde múltiples perspectivas. No se trata solo de construir más viviendas, sino también de aprovechar mejor las que ya tenemos, fomentar nuevos modelos de vivienda y apoyar a los colectivos que más lo necesitan.

P.- ¿Qué acciones se están desarrollando para apoyar al pequeño comercio frente a las grandes superficies y el comercio online?

R.- El comercio de proximidad forma parte de la identidad de Inca. Lo apoyamos con campañas de dinamización, ferias, eventos, mejora del espacio urbano y colaboración permanente con las asociaciones comerciales. Creemos que el pequeño comercio no puede competir solo por precio, sino por calidad, atención personalizada y experiencia de compra. Desde el Ayuntamiento trabajamos para crear una ciudad viva que invite a pasear, comprar y disfrutar del centro.

P.- ¿Qué sectores económicos cree que marcarán el futuro de Inca?

R.- Inca seguirá siendo una ciudad comercial, pero también queremos reforzar sectores como los servicios o la industria, pero sobre todo también la cultura y la gastronomía. Nuestra posición estratégica en el centro de Mallorca nos ofrece muchas oportunidades para convertirnos en un polo económico de referencia.

P.- ¿Está satisfecho con el estado actual de la ciudad o aún quedan asignaturas pendientes?

R.- Estoy satisfecho con el camino recorrido, pero nunca con el punto de llegada. Una ciudad siempre puede mejorar. Tenemos retos importantes como el acceso a la vivienda, seguir mejorando la movilidad, aumentar las zonas verdes o continuar modernizando los servicios públicos. Precisamente por eso seguimos trabajando con la misma ilusión que el primer día.

P.- Respecto a la movilidad, ¿qué nuevas actuaciones están previstas?

R.- Queremos una movilidad más segura, más cómoda y más sostenible. Seguiremos mejorando la accesibilidad, ampliando itinerarios peatonales, renovando el pavimento de distintas calles y optimizando las zonas de aparcamiento, ampliando nuestra red de aparcamientos disuasorios. Además, continuaremos impulsando actuaciones que favorezcan una convivencia equilibrada entre peatones, bicicletas y vehículos.

P.- Se han impulsado proyectos de eficiencia energética, placas solares y plantación de arbolado. ¿Qué peso tiene la sostenibilidad dentro de su proyecto político?

R.- Tiene un papel absolutamente transversal. La sostenibilidad ya no es una política aislada, sino una forma de planificar la ciudad. Por eso apostamos por energías renovables, refugios climáticos, incremento del arbolado, eficiencia energética en edificios públicos, movilidad sostenible y una gestión responsable de los recursos. Queremos una ciudad preparada para afrontar los desafíos climáticos de las próximas décadas. En este sentido, conviene destacar que hemos hecho una gran apuesta por la movilidad eléctrica y en breve vamos a ser el primer municipio de Baleares en tener una red propia de puntos de carga para vehículos eléctricos. Tendremos más conexiones de carga media y rápida que cualquier otra localidad.

P.- El Ayuntamiento mantiene una situación financiera saneada y ha defendido una gestión sin endeudamiento como uno de sus puntos fuertes.

R.- Una buena gestión económica no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que permite invertir más y ofrecer mejores servicios. Durante estos años hemos demostrado que se puede transformar una ciudad manteniendo unas cuentas equilibradas, reduciendo deuda y aprovechando al máximo los recursos públicos. Esa estabilidad nos permite afrontar proyectos estratégicos con garantías.

P.- El Dijous Bo sigue marcando la agenda festiva de Mallorca.

R.- El Dijous Bo es mucho más que una feria. Es el gran escaparate de Inca y uno de los acontecimientos más importantes de Baleares. Cada edición demuestra la capacidad organizativa de la ciudad y el orgullo que sentimos por nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestro comercio y nuestro tejido asociativo. Seguiremos trabajando para que continúe creciendo sin perder su esencia.

P.- ¿Qué proyecto le gustaría dejar terminado antes de finalizar la legislatura?

R.- Me gustaría culminar varios proyectos que ya están muy avanzados, especialmente la transformación del entorno del Teatre Principal y la nueva plaza, porque cambiarán el corazón de la ciudad para las próximas generaciones. Pero, por encima de una obra concreta, me gustaría dejar una Inca mejor preparada para afrontar el futuro: con más vivienda, mejores servicios públicos, una economía dinámica y una ciudad cada vez más amable para vivir.