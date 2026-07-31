Helena Rodero, farmacéutica y especialista en cosmética, desvela cuál es el mejor gel de Mercadona: «Tiene una base detergente ideal, hidrata y limpia a la vez»

La piel seca es una de las afecciones cutáneas más frecuentes y puede afectar a personas de todas las edades. Factores como los cambios de temperatura, el uso de jabones agresivos, las duchas con agua muy caliente o simplemente el envejecimiento natural hacen que la piel pierda hidratación y aparezcan síntomas como tirantez, descamación o falta de elasticidad. Es el mejor gel de Mercadona para este tipo de pieles.

Elegir un gel de baño adecuado es un paso fundamental para mantener la barrera cutánea protegida y conservar una piel suave, confortable e hidratada durante todo el día. Mercadona cuenta con opciones de gran calidad que limpian sin resecar y ayudan a reforzar la hidratación natural de la piel. Entre ellas destacan dos productos que se han convertido en referentes para quienes buscan un cuidado diario respetuoso con la barrera cutánea: el gel de baño Dove y el gel de baño hidratante y protector Sanex.

El mejor gel de Mercadona

Ambos destacan por sus fórmulas suaves, libres de sulfatos agresivos, con ingredientes hidratantes y tecnologías diseñadas para proteger el microbioma de la piel.

La farmacéutica especialista en cosmética Helena Rodero, recomienda a quienes tienen piel seca, la opción de Dove, que tiene una base de detergente ideal para una piel seca, hidrata y limpia a la vez; y la opción de Sanex, completa y accesible. Gracias a su excelente relación calidad-precio, son dos de los mejores geles de Mercadona para piel seca y sensible

Gel de baño Dove

El gel de baño Dove, disponible por 3,95 euros, es una de las opciones más recomendadas para quienes buscan una limpieza suave sin comprometer la hidratación de la piel.

Características principales

Formato de 720 ml, de gran rendimiento para toda la familia.

Fórmula 0% sulfatos, libre de SLES y SLS.

Limpieza suave que ayuda a evitar la irritación y la sequedad.

Textura cremosa con espuma abundante.

Dermatológicamente testado.

Beneficios

Respeta el microbioma natural de la piel.

Ayuda a reponer la humedad desde el interior.

Reduce la sensación de tirantez tras la ducha.

Favorece una piel más suave y flexible desde el primer uso.

Ideal para pieles sensibles o con tendencia a la sequedad.

Puede utilizarse diariamente sin alterar la barrera cutánea.

Ingredientes destacados

Aqua.

Cocamidopropyl Betaine.

Sodium Lauroyl Isethionate.

Glycerin.

Lauric Acid.

Stearic Acid.

Palmitic Acid.

Sodium Lauroyl Glycinate.

Sodium Isethionate.

Sodium Benzoate.

Sodium Chloride.

Carbomer.

Glycol Distearate.

Caprylyl Glycol.

Parfum.

Gel de baño hidratante y protector de Sanex

El gel de baño hidratante y protector de Sanex, disponible por 3,80 euros, es otra de las mejores alternativas disponibles en Mercadona para personas con piel seca o que buscan una higiene respetuosa con la piel.

Características principales

Botella de 850 ml (0,85 litros)

Indicado para todo tipo de pieles, especialmente para uso diario.

Fórmula 0% sulfatos y vegana.

Pertenece a la gama dermoprotectora de Sanex, ampliamente recomendada por dermatólogos.

Diseñado para limpiar sin alterar el equilibrio natural de la piel.

Propiedades y beneficios del mejor gel de Mercadona

Refuerza el microbioma cutáneo

Su fórmula incorpora un complejo con prebióticos y postbióticos que favorece el desarrollo de las bacterias beneficiosas presentes en la piel y ayuda a mantener el equilibrio del microbioma. Esto fortalece las defensas naturales de la piel frente a las agresiones externas.

Fortalece la barrera protectora

Además de limpiar eficazmente, ayuda a reforzar la barrera cutánea, reduciendo la pérdida de agua y mejorando la resistencia de la piel frente a agentes externos como el frío, el viento o la contaminación.

Hidratación de larga duración

Gracias a ingredientes humectantes como la glicerina y el Sodium PCA, contribuye a mantener la humedad natural de la piel durante más tiempo. Tras la ducha, la piel permanece suave, flexible y menos propensa a la sequedad.

Respeta el natural

Su fórmula con pH neutro ayuda a conservar el equilibrio fisiológico de la piel, reduciendo el riesgo de irritaciones derivadas del uso continuado de productos de limpieza.

¿Qué opción elegir para la piel seca?

Ambos geles ofrecen una limpieza respetuosa y una excelente hidratación, aunque presentan algunas diferencias:

Dove 0% sulfatos destaca por su textura muy cremosa y su gran capacidad para aportar suavidad inmediata a la piel seca.

Sanex hidratante y protector sobresale por su tecnología con prebióticos y postbióticos, orientada a fortalecer el microbioma y la barrera protectora de la piel.

Ambos tienen fórmulas sin sulfatos agresivos, son aptos para el uso diario y cuestan menos de 4 euros.

Consejos para cuidar la piel seca