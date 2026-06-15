Un joven para con su furgoneta a comprar agua en Sevilla y le roban su equipo audiovisual de 20.000 €

Tony Prat Jiménez, fundador de Media Naranja Studio, vivió hace unos días uno de esos momentos que uno nunca puede llegar a imaginar que le vaya a suceder. Este jueves, 11 de junio, sobre las 17:37 horas, paró a comprar una botella de agua y, en tan solo 10 minutos, rompieron la cerradura de su furgoneta –modelo Renault Traffic– y se llevaron absolutamente todo su material. Pese a tenerlo localizado, no puede hacer nada para recuperarlo, puesto que es necesaria una orden judicial.

Entre la lista del material robado se encuentra una cámara de vídeo SONY –modelo FX3– cuyo valor asciende por encima de los 3.000 euros y, de igual forma, una cámara de fotos de la misma marca –modelo A7V– con un precio cercano a los 2.000 euros. De igual forma, le han sustraído cinco objetivos fotográficos de diferentes marcas, destacando dos de ellos que valen más de 2.000 euros cada uno.

Además, también le han sustraído una cámara de fotos analógica de la marca CANON –modelo F1–, discos duros, cables, maletas y un monitor, entre varios objetos más como filtros de cámara. Lo más destacable es la sustracción de un ordenador Apple M3 Pro Max cuyo precio medio es de 3.500 euros.

En total, se estima que el valor de todo lo robado esté entre los 18.000 y 20.000 euros. «No os podéis hacer una idea del tiempo y el dinero que he invertido», ha comentado Tony Prat, quien ha explicado venir «de una familia humilde» y que todo lo que tiene lo ha conseguido «a base de muchísimo trabajo, sudor y sacrificio durante años». Prat, inclusive, ha llegado a ofrecer recompensa económica por algún tipo de información o contacto con la persona que tiene el material.

«De un plumazo me han dejado completamente con las manos vacías», aseguraba el joven para quien, ahora mismo, su vida laboral «está en juego». «Me hallo sin ningún tipo de material para poder trabajar y tengo muchísimos proyectos que están en el aire al no disponer de mis herramientas», ha concluido.

En las tarjetas y discos duros que le han sustraído, el joven filmmaker tiene imágenes de bodas y eventos que todavía están pendientes de entregar. Y, de igual forma, muchos recuerdos de su mascota y de personas importantes en su vida que «ya no están en este mundo». «A los ladrones, esos discos no les valen para nada, pero a mí y a mis clientes nos han roto la vida», ha asegurado Tony Prat en sus redes sociales.

Como suele suceder en estos asuntos, siempre hay un alma solidaria que ayuda por todos los medios posibles. Un chico de Morón de la Frontera (Sevilla) le ha tendido su mano y ha conseguido encontrar parte de su equipo y recuperarlo. En este caso, ha conseguido recuperar un cuerpo de una cámara y dos objetivos. El resto no sabe dónde está y no tiene posibilidad, por el momento, de localizarlo. Muy a su pesar, ha lanzado un crowdfunding porque no encuentra otro camino para volver a donde estaba.