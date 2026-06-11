Tres meses con el MacBook Pro más caro de Apple: para qué sirve de verdad (y para qué no)

Apple lleva años vendiendo el mismo sueño, más potencia, más velocidad, más de todo. Con el MacBook Pro de 16 pulgadas y chip M5 Max lo ha conseguido de una forma tan rotunda que el equipo ya no tiene competencia real en el mercado de portátiles. No hay rival cercano ni en rendimiento bruto ni en eficiencia energética, y eso es algo que Apple ha logrado construir de forma consistente desde que apostó por su propia arquitectura de silicio. El problema, como veremos, no es lo que hace el equipo sino para quién tiene sentido realmente.

El modelo que he estado usando estos tres meses viene con 128 GB de memoria unificada, 4 TB de almacenamiento y pantalla Liquid Retina XDR de 16 pulgadas. Precio, 7.433 euros. Y no se trata de un error tipográfico, sino una cifra que obliga a hacerse una pregunta antes de seguir leyendo: ¿qué tiene que hacer un portátil para justificar ese precio? La respuesta, sorprendentemente, no es tan obvia como parece.

Para qué sirve de verdad el MacBook Pro M5 Max

Sí, he tenido durante tres meses el portátil más potente que fabrica Apple, y lo he usado para editar en WordPress, escuchar música, ver vídeos y mantener abiertas más pestañas de las que cualquier persona debería tener abiertas a la vez. Todo ha ido como la seda y todo eso lo hace igual de bien un equipo que cuesta cinco veces menos.

No edito vídeo ni renderizo animaciones en 3D y tampoco entreno modelos de inteligencia artificial ni monto servidores en local. Soy picaletras, y mi flujo de trabajo es el de la mayoría de la gente que trabaja delante de una pantalla, es decir, texto, navegador, alguna herramienta de IA, música de fondo. El M5 Max ejecuta todo eso con una eficiencia que roza lo absurdo, como si estuvieras usando un Ferrari para ir al supermercado. Funciona de maravilla, pero el supermercado está a dos kilómetros.

Lo que sí notas en el uso cotidiano es una fluidez que resulta difícil de describir con precisión pero que se percibe en cada interacción. Las aplicaciones se abren de forma instantánea, el sistema nunca duda, nunca calienta de forma apreciable y la batería aguanta jornadas completas de trabajo sin que la ansiedad por el porcentaje restante entre en la ecuación.

Es un equipo que desaparece, en el mejor sentido posible, deja de ser un obstáculo y se convierte simplemente en la herramienta que hace lo que le pides sin llamar la atención. Para alguien que pasa ocho o diez horas al día delante de una pantalla, eso tiene un valor real aunque sea difícil de cuantificar en una ficha técnica.

Lo más interesante llegó cuando tuve que viajar. En marzo Apple también me prestó el MacBook Neo, su apuesta por el extremo opuesto del catálogo. Un equipo ligero, asequible, pensado para quien no necesita mover el mundo. Y sin pensarlo demasiado, el Neo fue el que metí en la mochila.

El M5 Max se quedó en el escritorio. No porque no fuera capaz de viajar con él, sino porque para lo que iba a hacer fuera de casa era demasiado equipo y demasiado peso. Ese momento fue más revelador que tres meses de benchmarks, cuando tienes que elegir cuál llevas, eliges el que necesitas, no el que más impresiona.

Y hay algo casi poético en esa decisión. Tienes delante dos portátiles de Apple, uno que cuesta más de siete mil euros y otro que está en las antípodas del catálogo, y sin hacer ningún análisis racional metes en la mochila el pequeño. No porque el grande falle, sino porque el pequeño es suficiente.

Esa palabra, suficiente, es la que mejor define lo que le pasa al M5 Max en manos de la mayoría de usuarios, no es que sobre, es que la mayor parte del tiempo no hay tarea que esté a su altura. Y un equipo que no encuentra su techo en tu trabajo diario es un equipo que estás infrautilizando, aunque lo disfrutes cada vez que lo enciendes.

Quién debería comprarse el MacBook Pro M5 Max

La pregunta no es si el M5 Max es buen equipo. Lo es, y de forma aplastante. La pregunta es si tiene sentido para ti, y la respuesta honesta es que para la mayoría de usuarios, no.

Hay perfiles concretos para los que este equipo no es un lujo sino una herramienta de trabajo real. El editor de vídeo profesional que trabaja con footage en 8K y no puede permitirse que un render le arruine una entrega. El músico o productor de audio que maneja proyectos con cientos de pistas simultáneas y necesita que el sistema no introduzca latencia ni interrupciones en el flujo creativo.

También el diseñador que trabaja con archivos de Figma o After Effects de un tamaño que haría llorar a cualquier otro portátil del mercado. Para todos ellos, los 128 GB de memoria unificada no son un capricho sino la diferencia entre trabajar y esperar, entre terminar a tiempo y perder un cliente.

Pero hay además un argumento que cada vez cobra más peso y que merece atención particular, la inteligencia artificial local. Correr modelos como LLaMA, Mistral, Gemma o similares directamente en el equipo, sin enviar datos a ningún servidor externo, requiere una cantidad de memoria unificada que los chips convencionales no pueden ofrecer sin comprometer el rendimiento de forma severa.

El M5 Max con 128 GB es hoy uno de los pocos portátiles del mercado capaz de mover esos modelos con fluidez real, no de forma testimonial. No es ciencia ficción ni un caso de uso marginal, es una tendencia creciente entre profesionales que manejan información sensible, que trabajan en entornos con restricciones de privacidad o que simplemente no quieren que sus datos salgan del equipo y acaben en los servidores de ninguna empresa. Para ese perfil, el precio empieza a tener una lógica diferente.

El desarrollador que quiere experimentar con modelos propios, el consultor que maneja documentación confidencial de clientes, el investigador que trabaja con datos que no pueden salir de su entorno controlado, todos ellos encuentran en el M5 Max algo que no existe en ningún otro portátil del mercado a ningún precio. Esa es su verdadera propuesta de valor, aunque Apple no siempre la comunique con la claridad que merece.

La conclusión que quiero que saques

El MacBook Pro con M5 Max es el mejor portátil que existe ahora mismo. No hay debate posible en ese punto. La pantalla es extraordinaria, la batería aguanta lo que tiene que aguantar, el rendimiento es tan consistente que llega a resultar casi aburrido y el silencio con el que trabaja, sin ventiladores audibles en el uso cotidiano, es un detalle que se agradece más de lo que parece.

Y aun así, si tu trabajo es el que es, texto, navegador, herramientas de IA en la nube, reuniones por videollamada, el flujo habitual de cualquier profesional del conocimiento, no lo necesitas. No porque sea malo sino porque es demasiado bueno para lo que le vas a pedir. Es como contratar a un cirujano para que te ponga una tirita, que el resultado será impecable, pero el coste no se justifica con la tarea.

Hay algo más, y es lo que nadie dice en voz alta, una parte del atractivo de este equipo no tiene nada que ver con el rendimiento. Tiene que ver con la sensación. Con saber que tienes el mejor, con la fluidez que transmite cada interacción, con la ausencia total de cualquier fricción entre lo que piensas y lo que el equipo ejecuta. Eso no aparece en ningún benchmark ni en ninguna comparativa, pero existe y es real y quien lo ha experimentado sabe exactamente de qué estoy hablando.

Yo me lo quedaría, claro que me lo quedaría. Pero no porque lo necesite sino por esa sensación irracional de tener la mejor herramienta posible aunque la uses por debajo de sus posibilidades. Hay equipos que usas y hay equipos con los que convives, y el M5 Max pertenece claramente a la segunda categoría. Después de tres meses se había convertido en parte del escritorio, en algo cotidiano y familiar, en una presencia que dejas de ver pero que notas cuando no está.

Lo sé porque cuando llegó el momento de embalarlo esta mañana para devolverlo sentí algo parecido a la lástima. No es una exageración, había cierta pena real en cerrar esa caja. Un equipo que te genera ese vínculo en tres meses de uso, sin haberte pedido nada extraordinario, sin haberte fallado ni una sola vez, tiene algo que va más allá de los gigabytes y los teraflops. Y eso, en el fondo, dice más de nosotros que del equipo.