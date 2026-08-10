Prefijo 400: así vas a distinguir una llamada comercial a partir de octubre

A partir de octubre, cualquier empresa que quiera contactar con un cliente por teléfono con fines comerciales tendrá que hacerlo desde una numeración de nueve dígitos que empiece por el código 400. La medida busca acabar con una situación que sufre buena parte de los usuarios españoles, la de responder a un número desconocido pensando que es una llamada personal y encontrarse al otro lado con un teleoperador. El propio ministro lo resumió así durante el AMETIC AI Summit 2026, donde recordó que «todos hemos sufrido alguna vez llamadas desde un móvil que hemos cogido pensando que era un familiar o un amigo y luego era una llamada comercial».

Cómo funcionará la nueva numeración

Los números que empiecen por 400 serán unidireccionales. Esto significa que solo podrán usarse para llamar, no para recibir llamadas. Si un usuario intenta devolver una de estas llamadas, no podrá contactar con la empresa por esa vía, lo que en la práctica elimina el riesgo de que alguien marque por error un número de tarificación especial camuflado como una llamada perdida normal.

La resolución da un plazo de seis meses desde su publicación para que la numeración esté operativa. Cumplido ese plazo, que coincide con el 17 de octubre, los operadores de telefonía tendrán la obligación de bloquear cualquier llamada comercial que no proceda de un número 400. Es decir, el filtro no dependerá de que el usuario active nada, se aplicará automáticamente en la red del operador.

El origen de la medida está en la Ley de Atención al Cliente

Esta resolución desarrolla la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el pasado mes de diciembre, que ya recogía la obligación de que las llamadas comerciales llevaran un código numérico identificable. El Ejecutivo enmarca esta decisión dentro del Plan antiestafas telefónicas, en vigor desde marzo del año pasado, con el que asegura haber bloqueado 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS fraudulentos.

Los operadores, según la propia resolución, podrán ofrecer a sus clientes la posibilidad de desconectar por completo el servicio de llamadas comerciales del rango 400 si no quieren recibir ninguna. Y si un usuario recibe una llamada comercial desde una numeración que no corresponde a ese rango, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o ante la CNMC.

Cambios también en las llamadas de atención al cliente

El Ministerio ha aprobado en paralelo otra resolución que afecta a las llamadas de atención al cliente, que deberán realizarse únicamente desde números cortos específicos, los rangos gratuitos 800 y 900, o numeración geográfica. Esta restricción ya existía desde la orden ministerial contra la suplantación de identidad de marzo del año pasado, que prohibió usar numeración móvil para este tipo de llamadas, pero ahora queda concretada de forma expresa.

El paquete de medidas, anunciado en nota de prensa, se completará próximamente con una base de datos de códigos alfanuméricos que gestionará la CNMC, en la que se registrarán los alias que utilizan empresas y administraciones para identificarse en los SMS. A partir del 7 de junio, los operadores bloquearán los mensajes que lleguen con un alias no registrado en esa base de datos, lo que debería frenar los SMS que suplantan a bancos, energéticas o entidades públicas.