El Gobierno de España prepara un cambio relevante en la regulación de las llamadas comerciales en España. A partir de octubre de 2026, las empresas estarán obligadas a utilizar un prefijo específico —el 400— para realizar este tipo de comunicaciones, con el objetivo de que los usuarios puedan identificarlas de forma inmediata y reducir tanto las molestias como los riesgos asociados al fraude telefónico. El Gobierno confirma el cambio de norma en España a partir de octubre de 2026: las llamadas de spam van a empezar por el prefijo 400.

Un prefijo para identificar el spam

La medida más llamativa es la creación de un prefijo específico: el 400. A partir de octubre de 2026, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde números que comiencen con esta numeración. El objetivo es claro: que cualquier persona pueda identificar de inmediato que se trata de una llamada publicitaria antes de responder.

Este sistema busca acabar con una de las prácticas más habituales: el uso de números móviles normales o incluso la suplantación de identidades para aumentar la tasa de respuesta.

Bloqueo automático de llamadas ilegales

La normativa no se queda solo en la identificación. También obliga a las operadoras a actuar. Todas las llamadas comerciales que no utilicen el prefijo 400 deberán ser bloqueadas automáticamente, cerrando así la puerta a muchas comunicaciones fraudulentas.

Además, se refuerza el papel de organismos como la CNMC, que supervisarán el cumplimiento de la norma y podrán imponer sanciones a las empresas que la incumplan.

Llamadas sin posibilidad de devolución

Otro de los cambios clave es que estos números serán unidireccionales. Es decir, los usuarios podrán recibir llamadas desde el prefijo 400, pero no podrán devolverlas.

Con esta medida se pretende frenar una técnica habitual en estafas telefónicas: provocar que el usuario devuelva la llamada a un número desconocido que genera costes elevados o que sirve como gancho para nuevos fraudes.

Adiós definitivo al spam (si tú quieres)

La nueva normativa también dará más control a los usuarios. Las compañías telefónicas deberán ofrecer la posibilidad de bloquear completamente este tipo de llamadas, sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

Hasta ahora, muchos ciudadanos han optado por soluciones como la Lista Robinson, pero su efectividad ha sido limitada. Con este cambio, el bloqueo podrá ser total y gestionado directamente desde el operador.

Un paso más dentro del Plan Antiestafas

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital, centrada en reducir fraudes y mejorar la seguridad de las comunicaciones.

El aumento de las estafas telefónicas en los últimos años ha obligado a las autoridades a actuar con más contundencia. Desde llamadas que simulan ser de bancos hasta ofertas falsas, el problema ha crecido tanto en volumen como en sofisticación.

¿Qué cambia para los usuarios?

Si la medida se aplica tal y como está planteada, el día a día con el móvil podría cambiar notablemente:

Será más fácil reconocer una llamada comercial.

reconocer una llamada comercial. Se reducirá el número de llamadas fraudulentas .

de . Los usuarios tendrán más control sobre lo que reciben.

sobre lo que reciben. Se limitarán las técnicas de engaño más comunes.

Aun así, el éxito dependerá en gran medida de la aplicación real de la norma y de la capacidad de las operadoras para bloquear eficazmente las llamadas fuera del sistema.