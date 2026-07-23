El App Store presenta una selección de apps y juegos para vivir el verano

A partir de mañana, el App Store estrena su iniciativa de verano: una selección editorial dividida en tres colecciones pensada para acompañar a los usuarios durante las vacaciones, ya sea entre planes de viaje o jornadas de descanso en casa. La propuesta, impulsada por Apple, agrupa apps y videojuegos bajo tres historias temáticas que buscan cubrir distintos hábitos de consumo durante la temporada estival.

Abierto todo el verano

La primera de ellas, titulada «Abierto todo el verano», parte de una premisa sencilla: no aburrirse, se esté donde se esté. Entre sus recomendaciones aparecen títulos ya consolidados como Clash Royale, ideal para partidas cortas junto a la piscina, y Roblox, la plataforma que sigue sumando millones de experiencias creadas por su propia comunidad. También incluye Sneaky Sasquatch, disponible dentro de Apple Arcade, además de aplicaciones como YouTube y TikTok, dos de los servicios de vídeo y contenido corto más usados del momento.

Disfruta los juegos de verano

La segunda historia, «Disfruta los juegos de verano», se centra exclusivamente en videojuegos móviles. Ahí figuran algunos de los títulos que más descargas acumulan estos meses: PUBG Mobile, el battle royale que sigue sumando jugadores años después de su lanzamiento; Honkai: Star Rail, el RPG por turnos de miHoYo; EA Sports FC Soccer Mobile, la versión móvil del simulador de fútbol; y Where Winds Meet, junto a Royal Match, uno de los puzzles más populares del momento. La lista se completa con Candy Crush Saga, Sonic Dash Run y Capybara Go!, tres apuestas más orientadas al público casual.

Apps para un verano redondo

La tercera colección, «Apps para un verano redondo», cambia el planteamiento: en lugar de juegos, reúne aplicaciones pensadas para desconectar y compartir las vacaciones con el entorno cercano. YouTube, TikTok y Snapchat aparecen de nuevo como herramientas para mantener el contacto con amigos, mientras que Twitch se recomienda para seguir a creadores de contenido en directo. Crunchyroll cierra la selección como opción para quienes prefieren maratones de anime durante los días de más calor.

Apple centraliza en un único espacio del App Store una oferta pensada para distintos perfiles de usuario: desde quien busca partidas rápidas hasta quien prioriza el entretenimiento audiovisual o el contacto social. La compañía plantea así el verano como una temporada en la que el consumo de apps y juegos no se detiene, sino que cambia de forma según el momento del día y el plan de cada usuario.