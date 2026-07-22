Apple Arcade ficha a Madden: el juego de fútbol americano de EA Sports llega el 6 de agosto sin anuncios ni compras

Apple Arcade cumple una de las peticiones más repetidas por su comunidad de usuarios: tener un Madden de verdad, sin la parafernalia de compras dentro de la aplicación que caracteriza a las versiones de consola y móvil de la franquicia. A partir del 6 de agosto, Madden NFL 27 Arcade Edition estará disponible en iPhone, iPad, Mac y Apple TV como parte del catálogo de la suscripción, con la temporada real de la NFL, las plantillas actuales y el mismo motor de simulación que usa EA Sports en sus versiones principales.

La diferencia frente al Madden que se vende en PlayStation, Xbox o PC no está en el terreno de juego, sino en el modelo de negocio. Apple Arcade funciona por suscripción mensual y sus juegos no incluyen anuncios ni micropagos, así que esta edición llega «completa» desde el primer minuto: no hay paquetes de cartas que comprar ni monedas virtuales que farmear para progresar. Es la misma lógica que ya aplicó Apple con NBA 2K26 Arcade Edition o Football Manager 26 Touch, dos de sus otras incorporaciones deportivas de peso.

Qué incluye la versión de Apple Arcade

Madden NFL 27 Arcade Edition mantiene los modos Franquicia y Partida Rápida, con valoraciones de los jugadores que se actualizan en función de su rendimiento real en la NFL durante la temporada. El modo Franquicia incorpora lo que ambas compañías describen como un «motor de historias semanales»: el usuario asume el rol de director general y debe tomar decisiones que afectan al vestuario, a la afición y al rumbo de la temporada, más allá de limitarse a jugar los partidos.

El título es compatible con mandos en los cuatro dispositivos mencionados, algo relevante para quien quiera jugarlo en el salón conectado a un Apple TV en lugar de hacerlo con controles táctiles en pantalla.

Alex Rofman, director sénior de Apple Arcade, y Evan Dexter, vicepresidente de Marketing y Estrategia de Franquicias de EA, han sido los encargados de presentar el anuncio, remarcando que la llegada de Madden coincide con el arranque de la nueva temporada de la NFL.

Retro Bowl College+ y una nueva temporada de Retro Bowl ’27

El mismo 6 de agosto debuta también Retro Bowl College+, la derivada universitaria del popular Retro Bowl de estética 8 bits, que permite entrenar a uno de los 250 equipos de fútbol americano universitario disponibles.

Un mes después, el 3 de septiembre, llega NFL Retro Bowl ’27, que estrena un Modo Desafío: el jugador arranca como director general con recursos limitados y debe encadenar una racha de 15 victorias para figurar en la clasificación semanal frente al resto de usuarios.

El progreso y las habilidades del equipo se mantienen aunque se pierda algún partido, y el objetivo final es un enfrentamiento decisivo contra un rival de división. Es un planteamiento pensado para dar continuidad al juego más allá de una sola partida, algo habitual en los títulos con vocación de servicio permanente.

El resto del catálogo deportivo se actualiza

Apple ha aprovechado el anuncio para repasar las novedades recientes de otros juegos deportivos ya presentes en Arcade. NBA 2K26 Arcade Edition incorpora al base de los Sixers Tyrese Maxey, dos veces All-Star, como nueva estrella del Modo Paragón, y añade el periodo 2016-2024 al modo La Asociación. PGA Tour Pro Golf, por su parte, suma un nuevo campo, el Bear’s Best Atlanta.

El catálogo deportivo de Apple Arcade queda formado, entre otros, por Football Manager 26 Touch, Mini Football Legends, NBA 2K26 Arcade Edition, NFL Retro Bowl ’26, PGA Tour Pro Golf y Skate City: New York, además de las novedades de Madden y Retro Bowl. Apple Arcade tiene un precio de suscripción mensual de 6,99 euros al mes en España, con planes familiares y para varios servicios de Apple combinados, aunque para quien ya pague por él, estas incorporaciones no suponen coste adicional.