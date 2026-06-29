WhatsApp Plus: qué es, para qué sirve y si merece la pena pagar por ello (y ya te digo yo que no)

WhatsApp Plus es el plan premium de WhatsApp para iOS, disponible por 2,49 euros al mes. Ofrece un mes gratuito y me he decidido a probarlo. A diferencia de lo que su nombre puede sugerir, no añade funciones de comunicación avanzadas sino una capa de personalización visual sobre la app que ya conoces. Esto es lo que ofrece para que decidas si vale lo que cuesta.

Personalización visual: iconos y temas

Lo más llamativo de WhatsApp Plus es la posibilidad de cambiar el icono de la aplicación desde la propia app, sin pasar por atajos de escritorio ni configuraciones del sistema. Hay más de una docena de opciones, desde variantes del verde clásico hasta iconos con fondo negro, rosa, morado o con efectos metálicos y estelares.

El cambio de tema funciona de forma similar, una paleta de unos 20 colores que altera el acento visual de toda la interfaz, botones y burbujas del chat. La diferencia con el verde original es puramente cosmética.

Stickers y tonos exclusivos

WhatsApp Plus incluye packs de stickers propios que no están disponibles para el resto de usuarios: Flump, Chip, Copete, PomPom y Chomp, entre otros. Son simpáticos, pero en la práctica los stickers que más usas son los que compartes con tus contactos, y estos solo lucen bien si el otro también tiene WhatsApp Plus.

Los tonos de llamada exclusivos son otra función diferenciada, con una decena larga de opciones. Se escuchan bien, pero en mi caso, siempre llevo el móvil en silencio.

Listas de chats y chats fijados

WhatsApp Plus permite crear listas de chats personalizadas que aparecen como filtros en la parte superior de la pestaña Chats, además de fijar más conversaciones de las que permite la versión gratuita. Son funciones útiles en el papel, aunque la app estándar ya incluye listas desde hace tiempo y cubre la mayoría de casos de uso. Tener un mayor número de chats fijados puede resultar hasta incómodo.

Mi conclusión es que no merece la pena

Tras probar WhatsApp Plus tengo claro que lo daré de baja antes de que acabe. Los 2,49 euros al mes no están justificados porque ninguna de estas funciones me soluciona nada concreto, cambiar el icono de la app o el color de los botones es un capricho, no una mejora real de la experiencia. Si estás dispuesto a pagar por una mensajería premium, Telegram Premium tiene bastante más sentido.

Por 33,99 euros al año tienes almacenamiento ilimitado en la nube con archivos de hasta 4 GB, transcripción automática de mensajes de voz, traducción en tiempo real y mayor velocidad de descarga. Son utilidades que cambian cómo usas la app a diario. Un icono morado, no.