WhatsApp Plus quiere parecerse a Telegram: así será la opción de pago de la app de mensajería

WhatsApp Plus ya no es sólo un nombre asociado a aplicaciones no oficiales del pasado. WhatsApp está probando una suscripción de pago con ese mismo nombre, pensada para quienes quieren más opciones de personalización dentro de la propia aplicación de mensajería. La idea recuerda inevitablemente a Telegram Premium, es decir, pagar una cuota mensual a cambio de funciones extra, sin que las características básicas desaparezcan para el resto de usuarios. En este caso, los mensajes, llamadas, estados y el cifrado de extremo a extremo seguirán funcionando como hasta ahora para quienes no paguen.

Qué ofrecerá WhatsApp Plus

La novedad ha sido adelantada por WABetaInfo, que asegura que WhatsApp Plus ya está apareciendo a un número limitado de usuarios en la beta de WhatsApp para Android 2.26.15.11. Según esta fuente, el plan se muestra con un precio de 2,49 euros al mes en Europa, aunque la cifra podría cambiar antes de un lanzamiento más amplio. WhatsApp Plus no parece diseñado, al menos de momento, para cambiar la forma en la que se usa WhatsApp. Sus funciones van más bien por el camino de la personalización, la organización de chats y algunos añadidos visuales.

Entre las novedades más llamativas está la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones en la parte superior de la pantalla. Actualmente, los usuarios que no pagan pueden fijar un máximo de tres chats, una limitación que se queda corta para quienes utilizan WhatsApp como herramienta principal de comunicación.

También se añaden nuevos temas visuales. Según el medio, los usuarios de WhatsApp Plus podrán elegir entre 18 colores para cambiar el aspecto de la interfaz. La aplicación aplicará ese color de acento en distintos elementos del diseño, sustituyendo el verde habitual por el tono elegido.

Otra función premium será la personalización del icono de WhatsApp. La suscripción incluye 14 iconos alternativos, con estilos más llamativos, minimalistas o con acabados visuales diferentes. No es una función imprescindible, pero encaja con una tendencia cada vez más clara: las aplicaciones quieren cobrar por permitir que el usuario las haga más suyas.

Stickers, tonos y listas de chats

WhatsApp Plus también incluirá stickers exclusivos. Algunos de ellos tendrán animaciones superpuestas que se expanden por la pantalla cuando se envían en una conversación. Lo interesante es que el efecto también lo podrá ver el destinatario, aunque no tenga activa la suscripción.

La aplicación añadirá además 10 tonos de llamada exclusivos para los suscriptores. WhatsApp ya permite usar tonos personalizados desde la biblioteca del móvil, pero este plan ofrecerá una selección propia dentro de la app.

Otra novedad está relacionada con las listas de chats. Los usuarios de WhatsApp Plus podrán aplicar ajustes de forma masiva a todos los chats y grupos incluidos en una lista. Por ejemplo, un tema concreto, un tono de notificación o un tono de llamada para todas las conversaciones de una misma categoría.

No será obligatorio pagar

Uno de los puntos clave es que WhatsApp Plus será completamente opcional. Esto significa que WhatsApp no va a cobrar por enviar mensajes ni por hacer llamadas. Tampoco se elimina el cifrado de extremo a extremo ni se trasladan funciones básicas al plan de pago. Quien no quiera suscribirse podrá seguir utilizando WhatsApp como siempre.

La suscripción se renovará mensualmente y, según WABetaInfo, podrá cancelarse desde Google Play. Para evitar el siguiente cobro, habría que cancelar al menos 24 horas antes de la renovación. Además, algunos usuarios podrían ver una prueba gratuita de un mes.

Android primero, iPhone después

Por ahora, WhatsApp Plus está centrado en Android y sólo aparece a un número limitado de usuarios con versiones beta recientes. WABetaInfo apunta a que el soporte para iOS llegará más adelante, aunque no hay una fecha concreta para su despliegue.

La comparación con Telegram Premium es inevitable, pero conviene no exagerarla. Telegram lleva años apostando por funciones avanzadas para usuarios intensivos, mientras que WhatsApp está dando sus primeros pasos con una propuesta más conservadora. Lo que va a ofrecer WhatsApp Plus son, sobre todo, mejoras estéticas y de organización.

También es importante no confundir esta suscripción con aplicaciones modificadas o APK de terceros que usan nombres similares. WhatsApp recuerda en su centro de ayuda que las apps no oficiales están desarrolladas por terceros y no cuentan con soporte de la compañía. Por ahora, WhatsApp Plus es una prueba limitada, pero marca un cambio inédito en sus más de tres lustros de vida.